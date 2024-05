Quattro giovani morti in un doppio incidente stradale a Caserta, ci sono anche feriti: chi sono le vittime

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Quattro giovani sono morti in due incidenti stradali avvenuti nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio nella provincia di Caserta.

L’incidente più grave a Caserta

L’incidente più grave è avvenuto a Villa Literno, in via delle Dune, una strada di collegamento con il comune napoletano di Giugliano in Campania.

Qui, come riportato da ‘La Repubblica’, quattro giovani di ritorno probabilmente da qualche locale, a bordo di una 500 Abarth, si sono scontrati frontalmente con una 500 X sulla quale viaggiavano un uomo e una donna di 49 e 54 anni, residenti a Casapesenna. L’urto è stato violentissimo e i giovani sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’automobile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare i ragazzi. In 3 sono morti sul colpo: si tratta di una 20enne di Aversa, di un 25enne di origine ucraina e di un 23enne romeno.

Il quarto passeggero, un 21enne di Giugliano in Campania, è rimasto ferito gravemente, così come la coppia che viaggiava sull’altra automobile.

I rilievi e gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che però sul posto non hanno trovato né telecamere né testimoni. Sull’asfalto erano presenti i segni lasciati dai freni.

L’altro incidente a Caserta

A Caserta, la vittima è un ventenne. Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, avrebbe fatto tutto da solo con la sua automobile, mentre viaggiava sulla statale Appia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal Comando di Caserta, che hanno trovato il veicolo ribaltato in mezzo alla carreggiata e il conducente sbalzato nella scarpata adiacente alla strada.

Sono intervenuti i vigili del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) per recuperare il 20enne, ormai deceduto.