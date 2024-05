La morte del presidente Raisi cambia l'Iran: Mohammad Mokhber al potere dopo l'incidente dell'elicottero

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è decuto, in seguito a un incidente a bordo di un elicottero, insieme ad altri alti funzionari del Paese. Il dopo Raisi potrebbe cambiare l’Iran. Al suo posto, momentaneamente, è previsto il passaggio di ruolo all’attuale vicepresidente Mohammad Mokhber. In breve saranno organizzate elezioni per il successore del leader, che era al potere dal 2021.

Dopo Raisi: il ruolo di Mohammad Mokhber

L’elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi è stato ritrovato, distrutto e in fiamme e tutti i passeggeri risultano deceduti. Tra le vittime dell’incendio, con Ebrahim Raisi hanno perso la vita il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian, il governatore della provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale Malek Rahmati e l’ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem, il rappresentante della guida suprema iraniana Ali Khamenei nell’Azerbaigian orientale e altri.

Diversi ruoli apicali del governo iraniano sono deceduti, ma la Costituzione è chiara: in caso di morte il ruolo passa al vicepresidente. Questo è Mohammad Mokhber, 69 anni. Nel frattempo il leader supremo Khamenei ha rassicurato gli iraniani che non ci saranno interruzioni negli affari di stato.

Chi è Mohammad Mokhber

Mohammad Mokhber ottiene il ruolo di presidente ad interim. Insieme al presidente del parlamento e al capo della magistratura dovrà organizzare nuove elezioni presidenziali entro 50 giorni dalla morte del presidente. Mokhber è nato il 1° settembre 1955. Come il deceduto Raisi, è considerato vicino al leader supremo Ali Khamenei. Mokhber è diventato il primo vicepresidente nel 2021, quando Raisi è stato eletto. Precedentemente faceva parte di una squadra di funzionari iraniani che visita la Russia per accordi militari.

Prima del ruolo di vicepresidente, era stato a capo del Setad, un fondo di investimento legato al leader supremo. Poi nel 2010, l’Unione Europea ha incluso Mokhber in un elenco di individui sanzionati per un presunto coinvolgimento in “attività nucleari o missilistiche balistiche”, ma appena due anni dopo è stato cancellato.

Le regola della Costituzione iraniana

La Costituzione iraniana prevede, all’articolo 131, che se un presidente muore il ruolo passa al primo vicepresidente. La carica deve essere approvata dal Leader supremo, che ha l’ultima parola su tutte le questioni di stato.

Articolo 131:

In caso di morte, licenziamento, dimissioni, assenza o malattia superiore a due mesi del presidente della Repubblica, il primo vice ne assume i poteri e le responsabilità e un consiglio composto dal presidente dell’Assemblea, dal capo della magistratura e dal primo vice è tenuto ad adoperarsi affinché il nuovo presidente della Repubblica sia eletto entro cinquanta giorni.

Raisi sarebbe dovuto restare in carica fino al 2025. Ora entro 50 giorni l’Iran si dovra preparare alle elezioni. Secondo gli esperti Khamenei non ha nomi in testa per un sostituto, ma il più citato in queste primissime ore per il dopo Raisi è Mohammad Bagher Ghalibaf.