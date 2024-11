L'Italia del tennis femminile vince la Billie Jean King Cup, quanto vale il montepremi della Davis delle donne

Trionfo dell’Italia alla Billie Jean King Cup 2024 (BJK Cup). Le tenniste azzurre, a Malaga, hanno battuto in finale con un netto 2 a 0 il team della Slovacchia, salendo sul gradino più alto del podio. Non solo la soddisfazione della gloria, ma anche quella economica. Quanto hanno guadagnato raggiungendo il primo posto? Un corposo premio in denaro: complessivamente 2,2 milioni di euro.

Billie Jean King Cup, quanto hanno guadagnato le azzurre

La squadra azzurra, composta da Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, già prima di vincere la BJK Cup, si era assicurata di mettersi in tasca un bel bottino, ossia 1,3 milioni di euro. Grazie alla vittoria in finale contro la Slovacchia il montepremi è salito a 2,2 milioni.

La cifra è riferita alla squadra. Generalmente la suddivisione del premio in denaro, che avviene in base agli accordi interni al team, non è equa. Solitamente, infatti, si decide di dividere la torta in base agli incontri disputati, con una percentuale che varia da atleta ad atleta.

Fonte foto: ANSA L’esultanza di Jasmine Paolini

BJK Cup: la finale e i precedenti delle azzurre

La Billie Jean King Cup è l’equivalente femminile della Coppa Davis maschile. La competizione è stata vinta dalle atlete azzurre anche nel 2006, nel 2009, nel 2010 e nel 2013.

L’Italia ha inoltre centrato la finale nel 2007 e nel 2023, venendo però sconfitta all’ultimo atto della manifestazione (dodici mesi fa fu il Canada ad avere la meglio sulle azzurre).

Nel 2024, invece, vittoria netta, 2 a 0, grazie ai trionfi nei singolari di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini.

Le reazioni a caldo delle campionesse

Lucia Bronzetti ha avuto la meglio sulla Hruncakova, numero 238 del mondo, grazie a una prova di intelligenza, forza e determinazione. “Ero tesa, ieri dopo aver saputo che avrei giocato ho fatto fatica a dormire, ma sono riuscita a restare concentrata e a portare a casa il punto. Sono molto orgogliosa”, ha commentato la tennista.

Jasmine Paolini ha invece battuto la Sramkova, numero 43 del ranking. “Sono orgogliosa, è incredibile pensare di aver chiuso questo 2024 con la King Cup. Non ho parole per descrivere questo momento”, le dichiarazioni a caldo della campionessa azzurra.

Euforica anche la capitana Tathiana Garbin: “Ho un sorriso che resterà stampato sul mio volto per sempre. È un sogno che diventa realtà, ho a disposizione un gruppo di straordinarie campionesse e fantastici esseri umani, sono davvero orgogliosa di loro”.

“È stato un viaggio incredibile, so che cosa ognuna si loro ha dovuto superare per essere qui e restare sempre concentrare. La loro forza è quella di lavorare sempre per migliorare come giocatrici e come persone. Bisogna sempre giocare col cuore, per noi stessi e per i tifosi”, ha concluso Garbin. Ora si prosegue a tifare per Sinner e gli altri azzurri impegnati in Coppa Davis!