Jannik Sinner vince le ATP Finals contro Taylor Fritz e porta a casa il ricco montepremi: quanto ha guadagnato

Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals 2024 a Torino, battendo Taylor Fritz e portando a casa un montepremi da record. Il trionfo, maturato con il punteggio di 6-4, 6-4 in poco più di un’ora e mezza, rappresenta il primo titolo di Sinner nelle Finals, concludendo una stagione che lo ha visto conquistare anche due titoli Slam. Un successo anche economico per il tennista italiano, che riesce a mettere a bilancio quasi 5 milioni di dollari.

Le ATP Finals continuano a essere il torneo più ricco della stagione, con un prize money che anche nel 2024 si conferma da record.

L’edizione di quest’anno ha visto il montepremi crescere leggermente, passando dai 15 milioni di dollari del 2023 a 15,25 milioni, raggiungendo un nuovo picco storico. Questo importo, che si allinea a quello delle WTA Finals a Riyad, è stato distribuito tra i partecipanti con premi consistenti.

Il mattatore assoluto, l’italiano Jannik Sinner, ha trionfato battendo lo statunitense Taylor Fritz, vittoria che gli ha permesso di portare a casa ben 4,88 milioni di dollari, grazie a un perfetto percorso da imbattuto.

Quanto ha guadagnato Sinner senza nessuna sconfitta

Di per sé il torneo è altamente remunerativo e non soltanto per chi si aggiudica la vittoria finale, come è stato per Sinner.

Solo per la partecipazione alle ATP Finals, ogni giocatore aveva diritto a ben 331mila dollari: l’unica condizione per ricevere l’assegno era assicurare di completare tutte e tre le partite del girone.

Tutti i premi delle ATP Finals

Andando oltre, ogni vittoria nel round robin andava ad aggiungere ben 396mila dollari al bottino personale. Quindi, chi arrivava fino alla finale poteva incassare ulteriori somme in un crescendo vertiginoso, come 1.123.400 dollari per la semifinale e 2.237.200 per la vittoria finale.

Calcolatrice alla mano, il totale previsto per un eventuale vincitore imbattuto era pari a 4,88 milioni di dollari: esattamente quanto ha guadagnato Jannik Sinner.

Differente il discorso riguardo al torneo di doppio, per il quale chiaramente la vincita era divisa tra i due membri della coppia.

Nel dettaglio, quindi, i premi per la semplice partecipazione erano di 134mila dollari a testa, a cui andavano aggiunti 96mila dollari a ciascun tennista per ogni vittoria nel girone.