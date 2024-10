Jannik Sinner paperone d'Arabia dopo il Six King Slam, il ricco montepremi e i guadagni da record nel 2024

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Jannik Sinner sempre più ricco. Dopo aver conquistato il settimo titolo stagionale battendo Novak Djokovic a Shanghai, il tennista italiano ha vinto anche il Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita. Portandosi così a casa il ricchissimo montepremi da 6 milioni di dollari che va ad accrescere il suo patrimonio milionario. Ecco quanto ha incassato il tennista numero uno al mondo in questo 2024.

Jannik Sinner vince il Six King Slam

Battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, sabato 19 ottobre Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam che si è tenuto a Riad, in Arabia Saudita.

Quello arabo è un mini torneo che non fa parte del circuito Atp e che ha visto impegnati solo 6 campioni di tennis: oltre a Sinner e Alcaraz c’erano Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune.

Fonte foto: ANSA Jannik Sinner durante la premiazione al Six King Slam di Riad

Non un vittoria particolarmente prestigiosa dunque, ma molto redditizia: vincendo l’altoatesino ha incassato il super premio da 6 milioni di dollari riservato dagli organizzatori arabi al trionfatore del torneo.

Una cifra importante, che vale la metà di quanto incassato finora quest’anno dal tennista numero uno al mondo.

I guadagni da record di Sinner nel 2024

Il 2024 è stato un anno da record per Jannik Sinner, con tante vittorie e la conquista della vetta del ranking mondiale, una stagione macchiata soltanto dal forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il tennista italiano ha vinto finora sette trofei, tra cui due tornei del Grande Slam, Australian Open e Roland Garros.

Stando ai dati dell’Atp, con le vittorie ottenute finora nel 2024 Sinner ha incassato la bellezza di 12 milioni di dollari. A cui si aggiungono ora i 6 milioni del torneo arabo.

Ma non è finita qui, dato che in calendario ci sono ancora il Masters 1000 di Parigi Bercy, le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis.

Quanto guadagna con le sponsorizzazioni

Accanto ai premi ci sono poi i ricchi guadagni provenienti dalle sponsorizzazioni e dalle apparizioni in eventi e tv.

Particolarmente ricco il capitolo sponsorizzazioni, a partire dai 15 milioni all’anno garantiti dallo sponsor tecnico Nike.

Jannik Sinner ha poi contratti con Gucci, Rolex, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Technogym, Panini e Intesa Sanpaolo: cifre e dettagli non sono noti ma stando a una stima della Gazzetta dello Sport valgono almeno 5 milioni di euro.