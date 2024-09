Sinner trionfa agli Us Open e dedica la vittoria alla zia malata: "Non so quanto ancora sarà nella mia vita"

Jannik Sinner ha scritto un’altra, storica, pagina per il tennis di casa nostra. Prima di lui, nessun italiano era riuscito a vincere due Slam nello stesso anno: dopo il successo agli Australian Open è arrivato quello agli Us Open. Il numero uno al mondo ha battuto lo statunitense Taylor Fritz in tre set, ma – impresa sportiva a parte – non è passata inosservata la dedica al suo team e alla zia malata: “Non so quanto ancora sarà nella mia vita“, ha dichiarato in mondovisione.

L’impresa di Sinner agli Us Open dopo le accuse di doping

Sinner, senza citarlo direttamente, ha parlato delle ombre del doping per il caso Clostebol che l’ha travolto nelle scorse settimane.

Il tennista italiano, dopo aver vinto gli Us Open, ha affermato che “questo titolo per me significa tantissimo, è un periodo della mia carriera importante e non semplice e il mio team è stato importantissimo nell’aiutarmi e nel supportarmi in un momento così”.

Fonte foto: ANSA Jannik Sinner premiato da Andres Agassi dopo il trionfo agli Us Open

La dedica commovente di Sinner alla zia malata

Importante, a livello mentale, anche il passaggio successivo: “Amo il tennis, mi alleno tantissimo per vivere momenti così, ma in questi giorni ho realizzato che anche fuori dal campo c’è una vita“.

Il riferimento è a una sua parente, malata: “Voglio dedicare questo titolo a mia zia, perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita. Ed è bellissimo dividere con lei questo momento, è stata una persona importante per me. Vorrei tanto vederla stare meglio. Auguro a tutti la salute, anche se è un augurio che non si può fare sempre”.

Le reazioni sui social

Immediate le reazioni di diversi utenti social, dopo le parole di Sinner.

C’è chi fa un passo indietro dopo le critiche: “Ti ho criticato per aver saltato le Olimpiadi, ma non sapevo di tutti i problemi che stavi affrontando. Tanti complimenti per il successo e un abbraccio alla zia”, è uno dei messaggi con più like apparso tra i commenti al post di Sinner su Instagram che celebra la vittoria agli Us Open.