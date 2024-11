Risultati elezioni Regionali 2024 in Umbria, exit poll e affluenza: i voti ai candidati, lo spoglio in diretta

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Urne chiuse in Emilia-Romagna e Umbria. Domenica 17 e lunedì 18 novembre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente della rispettiva Regione. I due candidati principali di queste elezioni erano Michele De Pascale (centrosinistra) ed Elena Ugolini (centrodestra) per quel che riguarda l’Emilia-Romagna; Stefania Proietti (centrosinistra) e Donatella Tesei (centrodestra) in Umbria.

Elezioni Regionali 2024 in Emilia-Romagna: exit poll, instant poll, proiezioni

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia-Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con un forchetta tra il 53% e il 57%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini è tra il 39% e il 43%.

Il candidato Federico Serra (Sinistra) è dato dall’1% al 3%.

Gli instant poll di SWG per La7, invece, vedono in testa De Pascale con una forbice tra 54,5% e 58,5%, mentre Ugolini tra il 39% e il 43%.

La prima proiezione SWG vede De Pascale al 56,1%, seguito da Elena Ugolini al 40,8%: gli altri candidati sono dati al 3,1%.

La prima proiezione Opionio Italia vede De Pascale al 56,8%, seguito da Elena Ugolini al 39,4%.

Elezioni Regionali 2024 in Umbria: exit poll e instant poll

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Umbria è testa a testa tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei con un forchetta tra il 46,5%% e il 50,5% e la candidata del centrosinistra Stefania Proietti, che è data tra il 46% e il 50%.

Il candidato Marco Rizzo è dato dallo 0% al 2%.

Gli instant poll di SWG per La7, invece, vedono una Proietti tra il 47% e il 51% e Tesei tra il 46% e il 50%.

La prima proiezione SWG vede Proietti al 48,5%, seguito da Tesei al 48,3%.

I dati sull’affluenza in Emilia-Romagna

L’affluenza in Emilia-Romagna è stata pari al 46,42%.

Il dato definitivo del 2020: 67,67%.

I dati sull’affluenza in Umbria

L’affluenza in Umbria è stata pari al 52,30%.

Il dato definitivo del 2019: 64,69%.

Elezioni Regionali 2024 in Emilia-Romagna: i risultati

Candidato Partito % Seggi Michele De Pascale Centrosinistra 53,35 – Elena Ugolini Centrodestra 43,73 – Federico Serra Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro 1,72% – Luca Teodori Lealtà Coerenza Verità – Luca Teodori 1,21% – sezioni 78/4.529

Elezioni Regionali 2024 in Umbria: i risultati

Candidato Partito % Seggi Stefania Proietti Centrosinistra 43,22 – Donatella Tesei Centrodestra 54,34 – Marco Rizzo Alternativa riformista Rizzo presidente – Democrazia sovrana popolare 0,99 – Martina Leonardi Insieme per l’Umbria resistente 0,63 – Giuseppe Paolone Forza del popolo 0,54 – Elia Francesco Fiorini Alternativa per l’Umbria 0,18 – Giuseppe Tritto Tritto presidente Umani Insieme Liberi 0,09 – Moreno Pasquinelli Fronte del dissenso 0 – Fabrizio Pignalberi Quinto polo per l’Italia – Più Italia sovrana 0 – sezioni 10/1.000