Banana di Cattelan appiccicata al muro venduta all'asta: cifra record, l'artista l'aveva pagata 35 centesimi

Banana da record. L’opera “Comedian” dell’artista italiano Maurizio Cattelan è stata venduta all’asta per la cifra record di 6,2 milioni di euro. L’acquirente è Justin Sun, creatore della piattaforma di criptovalute Tron.

La banana di Cattelan all’asta

L’opera “Comedian” dell’artista contemporaneo italiano Maurizio Cattelan, che consiste in una banana incollata a un muro con del nastro adesivo, è stata venduta all’asta di Sotheby’s.

Nella serata del 20 novembre a New York è cominciata la sessione che partiva da una valutazione tra 1 milione e 1,5 milioni di dollari. Le offerte però hanno, fin da subito, superato le aspettative degli esperti.

Erano sette in tutto gli offerenti che hanno provato ad aggiudicarsela. La proposta finale che ha battuto la concorrenza è stata di 6,2 milioni di dollari.

Chi ha acquistato “Comedian”

Ad acquistare la banana è stato il miliardario cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. È stato lui stesso a rivelare di aver vinto l’asta, annunciando anche cosa farà dell’opera una volta che entrerà in suo possesso.

“Sono entusiasta di annunciare che ho acquisito con successo l’opera iconica di Maurizio Cattelan ‘Comedian’. Non si tratta di una semplice opera d’arte, ma di un fenomeno culturale che unisce i mondi dell’arte, dei meme e della comunità delle criptovalute” ha dichiarato l’acquirente.

“Nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell’arte che nella cultura popolare” ha poi annunciato Sun.

Quanto aveva pagato la banana l’artista

Comedian, tra le opere più famose di Cattelan, è stata presentata per la prima volta nel 2019 alla fiera Art Basel Miami Beach, in Florida.

Il suo primo prezzo di vendita fu di 120mila dollari, ma nel corso del tempo ha assunto una fama tale da portarla a valere più di 6 milioni. Cattelan aveva acquistato la banana originale per 35 centesimi.

“Per me ‘Comedian’ non era uno scherzo, ma un commento sincero e una riflessione su ciò che apprezziamo. Nelle fiere d’arte regnano la velocità e il business, quindi l’ho vista così: se dovevo essere presente a una fiera, potevo vendere una banana come gli altri vendono i loro quadri. Potevo giocare all’interno del sistema, ma con le mie regole” aveva dichiarato lo stesso Cattelan.