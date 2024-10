La banana attaccata al muro di Maurizio Cattelan va all'asta: base d'offerta da 1,5 milioni da Sotheby's

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La celebre banana “attaccata al muro” di Maurizio Cattelan, opera intitolata “Comedian”, sarà messa all’asta da Sotheby’s a New York il 20 novembre, con una base d’offerta di 1,5 milioni di dollari. Questa controversa opera d’arte concettuale, originariamente venduta nel 2019 per 120mila dollari, ha generato dibattiti intensi sul suo valore artistico e significato. La storia della “banana” è diventata virale negli anni anche per episodi in cui l’opera fu mangiata. Chi sborserà la cifra per accaparrarsi l’opera dovrà però rimboccarsi le maniche: l’acquirente riceverà una banana, un rotolo di nastro adesivo, un certificato di autenticità e istruzioni di “montaggio”.

La banana di Cattelan va all’asta: il significato dell’opera

Negli anni sono state tante le riflessioni a proposito del possibile significato di “Comedian“, la celebre opera di Maurizio Cattelan basata su una banana attaccata al muro con del nastro adesivo, presto battuta all’asta a partire da 1,5 milioni di dollari.

Una delle interpretazioni vuole leggere nell’opera la provocazione sul valore che attribuiamo agli oggetti, evidenziando l’assurdità di certi meccanismi consumistici, senza condannarli ma invitando alla riflessione.

Fonte foto: ANSA

L’artista Maurizio Cattelan

Il concetto potrebbe poi ispirarsi alla Pop Art andando a richiamare la famosa banana di Andy Warhol sulla copertina dei Velvet Underground. Anche l’uso del nastro adesivo evoca una precedente opera di Cattelan, “A Perfect Day“, in cui il suo gallerista viene appeso al muro.

Il valore economico di “Comedian” non è un semplice prezzo, ma una componente essenziale dell’opera: senza di esso, la banana perderebbe il suo significato concettuale e diventerebbe un frutto ordinario.

L’opera venduta in modalità “fai da te”

Un aspetto particolare è che chi si aggiudicherà la “banana” all’asta di Sotheby’s non riceverà l’opera composta come la conosciamo, bensì una sorta di “kit” per la sua installazione e un certificato di autenticità. La casa d’aste ha scelto di mantenere riservato il nome del venditore, rivelando solo che ha acquistato l’opera da uno dei compratori iniziali.

David Galperin, responsabile dell’arte contemporanea di Sotheby’s, ha descritto “Comedian” come un’opera provocatoria di grande genio, sottolineando che, in quanto creazione concettuale, “sarà il pubblico a determinare il suo valore durante l’asta”.

La banana di Cattelan mangiata

L’opera di Cattelan ha subito numerose imitazioni e, in almeno due occasioni, è stata persino mangiata. L’ultima di queste si è verificata nel 2023 in un museo di Seul, dove un giovane locale ha giustificato il suo gesto dicendo di averlo fatto “perché era affamato”.

Sempre nel 2023, l’artista ha ottenuto un riconoscimento legale dalla giustizia della Florida, affermando il proprio diritto di proprietà intellettuale sulla banana, battendo così Joe Morford, un altro artista che sosteneva di aver avuto l’idea originaria e lo aveva quindi denunciato per violazione di copyright.

È importante notare che né la banana né il nastro adesivo utilizzato sono gli originali esposti allo stand della galleria Perrotin a Miami Beach. Il frutto, acquistato in un supermercato, ha avuto infatti una fine inaspettata quando l’artista della performance David Datuna lo ha staccato e mangiato di fronte a spettatori increduli.