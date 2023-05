Studente coreano mangia la banana dell'opera d'arte "Comedian" di Maurizio Cattelan: la reazione dell'artista

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Vandalismo su un’opera d’arte italiana a Seul. Durante un’esposizione uno studente sudcoreano ha staccato dal muro la banana della celebre istallazione “Comedian” di Maurizio Cattelan, per poi mangiarla e riattaccare la buccia. Lo staff del museo ha poi ricostruito l’opera.

Nella giornata di venerdì 28 aprile a Seul uno studente sudcoreano ha staccato dal muro e mangiato la banana che compone l’opera “Comedian” dell’artista italiano Maurizio Cattelan.

L’installazione era esposta al pubblico al Leeum, il museo d’arte finanziato dalla ditta coreana Samsung, nel quale è in corso una mostra dedicata proprio a Cattelan.

Fonte foto: ANSA “Comedian” nella sua esposizione originale del 2019

Dopo aver mangiato il frutto, il ragazzo ha riattaccato al muro la buccia rimanente. Lo staff del museo ha immediatamente provveduto a ripristinare l’opera attaccando al muro un’altra banana.

Cos’è e cosa significa “Comedian”

Comedian è tra le opere più famose dell’artista di avanguardia Maurizio Cattelan.

Soprannominata “La Banana”, Comedian è in realtà un’opera di arte performativa. La banana attaccata ad un muro con il nastro adesivo è solo il centro degli eventi che le accadono attorno.

Fu esposta la prima volta nel 2019, durante una fiera d’arte a Miami. Sul significato dell’opera la critica è discordante.

C’è chi la ritiene una provocazione verso il mondo dell’arte, chi un lavoro che ruota attorno al concetto di sospensione, già più volte toccato da Cattelan

La reazione di Maurizio Cattelan

interpellato sulla ragione del gesto, lo studente ha inizialmente scherzato dicendo di aver saltato la colazione. Ha poi spiegato di averlo fatto come “ribellione alla ribellione” che l’opera rappresenta.

L’autore dell’installazione, l’italiano Maurizio Cattelan, ha commentato senza scomporsi che non è un problema se qualcuno mangia la banana di “Comedian”.

In realtà non è nemmeno la prima volta che succede. Nel 2019, durante l’esposizione originale, l’artista David Datuna aveva fatto lo stesso con la prima banana, dal valore di 120.000 dollari, intitolando l’atto “Hungry artist”, artista affamato, interpretandola come una performance.

Il giorno successivo, dopo che il museo aveva sostituito la banana, una folla assalì la mostra con l’intento di ripetere le azioni dell’artista. Lo staff fece quindi sparire l’opera, la cui assenza divenne anche un meme su internet.