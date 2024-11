Finge di consolarla a San Benedetto dopo una lite e poi la violenta, egiziano arrestato: lo sfogo di Salvini

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo senza fissa dimora di 24 anni è stato arrestato a San Benedetto del Tronto in quanto sospettato di aver violentato una giovane ragazza dopo essersi offerto di consolarla in seguito a una lite con un’amica. Duro attacco social del ministro Salvini.

La violenza dopo la lite

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), metà settembre, prime ore del mattino: arriva una chiamata al 112, il Numero Unico per le Emergenze, per segnalare una ragazza vittima di una violenza sessuale avvenuta in un punto isolato del centro cittadino, nei pressi del torrente Abula.

Scattano le indagini della Procura, che in poco tempo ricostruiscono quando avvenuto quella notte, grazie anche alle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in città. Tutto inizia da due ragazze, due amiche che litigano davanti a un locale.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà San Benedetto del Tronto, dove un uomo, sospettato di aver violentato una ragazza dopo una lite con un’amica, è stato arrestato

Una delle due ragazze si è quindi allontanata da sola, e un uomo le si sarebbe avvicinato offrendosi di accompagnarla, per poi portarla in un luogo non visibile e abusare di lei.

L’arresto a San Benedetto del Tronto

I Carabinieri, collaborando con il personale del Commissariato di Polizia, sono riusciti a individuare un uomo, un 24enne egiziano senza fissa dimora, che si trovava nel centro cittadino.

Raggiunto dagli uomini dell’Arma, il 24enne non si è fermato ma si è dato alla fuga correndo tra le persone che si trovavano in quel momento in strada, fino a quando non è stato raggiunto, arrestato e portato in caserma.

L’uomo che è stato fermato verrà nei prossimi giorni interrogato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

L’ira di Matteo Salvini

Sull’argomento è intervenuto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha espresso il suo pensiero con un post pubblicato sul suo profilo X, nel quale ha in parte ripreso le parole, fortemente criticate, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

“Ma per qualcuno gli stranieri non c’entrano con l’aumento delle violenze sessuali – ha scritto Matteo Salvini su X – E mi raccomando signor giudice, visto che l’Egitto non è un “Paese sicuro” teniamocelo stretto qui in Italia”.

Il post di Salvini termina poi con un riferimento al processo nel quale è accusato di sequestro di persona aggravato, chiedendosi con la solita retorica: “Condannato o assolto per aver difeso i confini?”.