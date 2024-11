Telefonata a Maria Zakharova durante la conferenza, l'indicazione sui missili balistici: il video è virale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, viene raggiunta da una telefonata durante la conferenza stampa. La voce le indica cosa dire e non dire, con un chiaro (e ascoltato) riferimento al recente lancio di un missile balistico intercontinentale (IBM) contro l’Ucraina. La scena, ripresa e diffusa online, mostra Zakharova rispondere alla chiamata in cui le viene suggerito di evitare commenti sull’episodio. Nel frattempo, il gesto della Russia ha scatenato forti reazioni di condanna a livello internazionale, con molti che vedono in questo attacco un segnale di escalation nel conflitto.

La chiamata a Maria Zakharova

Durante un incontro con la stampa, Maria Zakharova ha ricevuto una telefonata inaspettata. Una voce maschile le ha suggerito di non commentare il lancio del missile contro l’impianto militare di Yuzmash, nella regione di Dnipro.

La frase pronunciata al telefono è: “Masha, non parlare del lancio del missile balistico su Yuzmash, perché gli occidentali ne stanno già parlando”. Zakharova ha risposto con un laconico “Va bene, grazie”, prima di riprendere la conferenza.

Fonte foto: ANSA In foto Maria Zakharova

Il video della scena è diventato rapidamente virale, perché sembra confermare le numerose inchieste sul controllo della comunicazione della politica russa.

Mosca ha lanciato un missile balistico

L’aeronautica ucraina ha confermato che il missile intercontinentale è stato lanciato dalla regione di Astrakhan, nel sud della Russia. L’attacco rappresenta un cambiamento nel conflitto, poiché è la prima volta che la Russia utilizza un IBM, un’arma progettata per trasportare testate nucleari, contro obiettivi in Ucraina.

L’area colpita, un complesso industriale di Dnipro, ha riportato danni importanti, con alcuni feriti confermati e un bilancio ancora incerto. Kiev ha interpretato il gesto come una risposta alle recenti autorizzazioni di Washington e Londra sull’utilizzo di missili occidentali contro obiettivi russi.

Il commento internazionale

Peter Stano, portavoce per l’azione esterna dell’Unione Europea, ha espresso una forte condanna, definendo il lancio del missile intercontinentale “irresponsabile”. Ha sottolineato come questa mossa rappresenti una chiara escalation da parte della Russia, aggiungendo che il gesto costituisce una minaccia non solo per la stabilità europea, ma anche per la sicurezza globale.

Anche dal Regno Unito arrivano critiche severe. Un portavoce del primo ministro Keir Starmer ha definito il lancio “un comportamento immorale e irresponsabile”.

Infine il portavoce del ministero degli Esteri francese, Christophe Lemoine, ha parlato di un “fatto estremamente grave” e ha sottolineato la necessità di una risposta internazionale unitaria per affrontare le implicazioni di questo attacco.