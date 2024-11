Chissà chi è di Amadeus chiude sul Nove, la decisione dopo gli ascolti flop: quando sarà l'ultima puntata

Flop inaspettato di Amadeus sul canale Nove. Il presentatore e la direzione di Warner Bros-Discovery Italia hanno deciso di chiudere a sorpresa il programma “Chissà chi è” alla luce degli scarsi risultati negli ascolti. Il quiz Tv erede del format “Soliti ignoti”, portato al successo su Rai 1 dall’ex direttore artistico di Sanremo, ha deluso le aspettative e per questo andrà in onda con l’ultima puntata prima della pausa natalizia.

L’ultima puntata di “Chissà chi è”

Il tonfo a sorpresa della trasmissione, con una media di share del 2,5-3% nell’access prime time, ha portato lo stesso Amadeus a decidere di interrompere il programma, con il quale ha debuttato sul Nove il 22 settembre.

Come comunicato dal presentatore, l’ultima puntata di “Chissà chi è” andrà in onda il 21 dicembre, per fare spazio con l’arrivo del 2025 a due nuovi format, uno all’interno della fascia post Tg e un altro in prima serata.

Fonte foto: IPA

Amadeus nella riedizione de La Corrida

Le parole di Amadeus

Il rischio dello stop al programma era già nell’aria dopo le dichiarazioni del conduttore rilasciate qualche giorno prima a Radio Deejay: “Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti devi intestardire. La statistica ti dà dei segnali per capire che strada intraprendere e quindi vediamo”.

Diversi i risultati ottenuti da Amadeus sempre sul Nove con la riedizione del La Corrida, che solo nell’ultima puntata ha registrato uno share del 5,8% nella prima parte e del 7,7% nella seconda.

I nuovi format sul Nove

A portare verso la chiusura di “Chissà chi è” è stata la valutazione sul rapporto tra ascolti Tv e i rilevanti costi di produzione, dati soprattutto dal numero di persone coinvolte.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il programma su cui Amadeus sarebbe già al lavoro per l’access prime time avrà probabilmente un budget più adeguato agli ascolti del Nove in quella fascia.

In ogni caso, si dovrebbe trattare di un nuovo format di Endemol e quindi del gruppo Banijay, in modo da preservare gli attuali accordi economici stretti per “Chissà chi è”.

“C’è sempre il tempo di sperimentare – ha rivelato Amadeus in una recente intervista al settimanale Chi – Lo facevo in Rai tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando”.