Amadeus sul Nove con La Corrida, gli ascolti tv della prima puntata: com'è andato l'esordio secondo l'Auditel

C’era tanta attesa di vedere all’opera in prime time sul Nove Amadeus alla guida de La Corrida. L’esordio dell’ex volto Rai sulla rete Discovery non è stato dei più felici in termini di Auditel, ma non tutto è da buttare. I suoi programmi (Suzuki Music Party e Chissà chi è), per il momento, sul fronte ascolti tv e share non sono andati per nulla bene. La Corrida ha invece dato segnali leggermente migliori.

Amadeus e auditel La Corrida: il debutto sul Nove e l’analisi degli ascolti tv

Al debutto, La Corrida ha raccolto 982.000 spettatori (5.5% di share), dalle 21:40 alle 23:18, e 667.000 utenti (6.6%), dalle 23:24 alle 00:28, nella parte chiamata Il Vincitore.

Il programma, guardando al palinsesto generalista del prime time di mercoledì 6 novembre 2024, si è posizionato, per quel che concerne gli ascolti, al sesto posto. Hanno fatto meglio le trasmissioni di Rai 1 (Tutti i Sogni Ancora in Volo 1.530.000 spettatori, 9.8% di share), di Canale 5 (Io Canto Generation 2.084.000 spettatori, 14.7%), di Rai 2 (Stucky 1.369.000 utenti, 7.1%), di Italia 1 (Quo vado? 1.549.000 spettatori, 8.6%) e di Rai 3 (Chi l’ha Visto? 1.803.000 utenti e l’11.3%).

Fonte foto: ANSA Amadeus

Il Nove ha invece battuto Rete4 (Fuori dal Coro 765.000 spettatori, 5.5%), La7 (Una Giornata Particolare 890.000 spettatori e il 5.4%) e Tv8 (la partita di Champions League – PSG-Atletico Madrid 682.000 utenti con il 3.5%).

Per Amadeus, dunque, un esordio poco entusiasmante, anche se si può captare qualche segnale positivo se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno.

Il raffronto tra La Corrida e Suzuki Music Party

Non è la prima volta che l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo si presenta al pubblico di Nove in prima serata. Era già accaduto il 22 settembre scorso con Suzuki Music Party. Non andò bene: 628.000 utenti raggiunti e il 4.6% di share. Con La Corrida ha fatto meglio.

Certo c’è da considerare che un esordio, tendenzialmente, porta numeri più corposi in quanto spesso porta in sé l’effetto curiosità per la novità proposta.

La sfida di Amadeus inizia adesso

Ora la sfida sarà quella di consolidare e poi far aumentare il 5/6% di share del debutto che è un dato non particolarmente roseo, ma nemmeno da fiasco assoluto per Nove.

Diverso è invece il caso di Chissà chi è, il programma dell’access prime time sempre condotto da Amadeus: lo show naviga tra il 2% e il 3% di share. E qui sì che si è innanzi a un flop.