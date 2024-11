Marco Pucciotti "sparisce" dopo il post contro gli ebrei: pagina non disponibile su Facebook e Instagram

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il noto imprenditore Marco Pucciotti è “sparito” dai social network Facebook e Instagram dopo un post da lui pubblicato finito al centro delle polemiche per un riferimento (indiretto) agli ebrei.

Il post di Marco Pucciotti

A scatenare la polemica era stato un post pubblicato sulla pagina di Marco Pucciotti, tra i più importanti imprenditori in ambito food a Roma, con all’attivo una decina di locali, nella serata di lunedì 18 novembre.

Nel messaggio si leggeva: “Comunque: Egiziani, Romani, Turchi, Russi, Tedeschi, ecc. ecc. Non è che tutti avevano torto eh“.

Il post è diventato un caso per il riferimento indiretto agli ebrei, esplicitato così dal Corriere della Sera: “Non ci vuole molto per capire che Pucciotti si riferisce agli ebrei. Non al governo Netanyahu, non agli israeliani, ma al popolo ebraico. Alla sua storia. Non staremo qui a ricordare – ma questi sono i suoi riferimenti – la cacciata degli ebrei dall’Egitto raccontata dal libro dell’Esodo, l’espulsione da Roma da parte dell’imperatore Tiberio e la distruzione del Tempio. E poi i pogrom dell’armata bianca filo zarista, le campagne contro il cosmopolitismo borghese di Stalin. E infine, ma non infine, la Shoah nazista, la deportazione e i campi di sterminio”.

Sempre il Corriere della Sera ha riferito che il 15 novembre Marco Pucciotti aveva scritto in maiuscolo: “Il mondo vi schifa“.

Qualcuno, non capendo, aveva messo un punto di domanda. La precisazione di Pucciotti: “Quelli del genocidio“.

Le reazioni al post di Marco Pucciotti

Il post di Marco Pucciotti ha raccolto diverse reazioni di apprezzamento, tra “mi piace”, “cuori” e risate”.

Non sono mancati, però, anche i commenti polemici. Paolo Manfredi, attivo da anni nel settore della gastronomia, ha scritto: “Qui non siamo nel legittimo diritto di critica al governo di Israele, questo è puro e semplice antisemitismo. Che schifo“.

Non disponibili le pagine Facebook e Instagram di Marco Pucciotti

Le pagine Facebook e Instagram di Marco Pucciotti, dopo la polemica che l’ha visto protagonista, risultano non disponibili.

“Questa pagina non è al momento disponibile. Questo potrebbe essere dovuto a un errore tecnico e stiamo lavorando per risolverlo. Prova a ricaricare questa pagina” è il messaggio di Meta.