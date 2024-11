Allerta neve e freddo secondo le previsioni meteo, arrivano anche pioggia e venti forti: le regioni colpite

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Le previsioni meteo della terza settimana di novembre vedono l’Italia investita da una massa d’aria fredda di matrice artica che porta in dote venti forti, pioggia e neve anche a quote più basse. Temperature inevitabilmente in calo, cosa aspettarci a qui al weekend.

Quanto potrebbero arrivare freddo e neve

Secondo gli esperti di 3bMeteo, in questa settimana l’Italia sarà investita da una massa d’aria fredda di matrice artica.

Ci si aspettano temperature sotto la media, con temporali, venti forti e neve anche a quote più basse.

Vento forte, le regioni a rischio burrasca: raffiche fino a 100 km orari

3bMeteo aggiunge che il ciclone freddo che raggiungerà l’Italia sarà accompagnato da venti forti, soprattutto Libeccio e Maestrale.

Le raffiche potrebbero raggiungere anche i 100 km orari già da martedì 19 novembre.

Le zone interessate dovrebbero essere soprattutto:

Mar Ligbure

Ligbure Tirreno settentrionale

Attenzione a venerdì 22 novembre, quando potrebbero scatenarsi mareggiate praticamente ovunque, zone adriatiche comprese, con punte di 110 km orari sull’area tirrenica.

Le previsioni meteo regione per regione fino al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 19 novembre

Al Nord si prevede tempo nuvoloso, con piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali: temperature in calo, con massime non oltre i 13 gradi. Pioggia anche al Centro, soprattutto in Toscana, massime tra 14 e 18 gradi. Meglio al Sud, con precipitazioni attese solo su Sardegna e regioni tirreniche: massime tra 18 e 23 gradi.

Mercoledì 20 novembre

Al Nord previste precipitazioni su Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna: temperature in rialzo, con massime fino a 17 gradi. Pioggia anche al Centro, soprattutto in Toscana, e neve sugli Appennini, con massime tra i 15 e i 20 gradi. Occhio al Sud, con pioggia sulle regioni tirreniche sul Molise, la Puglia, Sicilia e Sardegna: massime tra 18 e 23 gradi.

Giovedì 21 novembre

Al Nord si prevede tempo soleggiato, ma non mancherà la neve sulle Alpi occidentali, con peggioramento dal pomeriggio e calo delle temperature: massime non oltre i 10 gradi. Nuvole anche al Centro, soprattutto in Toscana, massime tra 15 e 19 gradi. Variabile al Sud, con precipitazioni sul Tirreno: massime tra 17 e 22 gradi.

Venerdì 22 novembre

Al Nord migliora il tempo in vista del weekend, con nubi sparse e schiarite. Nuvole al Centro, soprattutto sul Lazio, e neve sul Gran Sasso. Al Sud, invece, coperto con pioggia debole o moderata su Campania e Isole.