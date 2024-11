Gerardo Nilo trovato morto a Torino, ipotesi omicidio: cadavere sulle scale di un palazzo in corso Allamano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il corpo di un uomo è stato trovato in un palazzo di corso Canonico Giuseppe Allamano, a Torino, e i carabinieri indagano per omicidio. La vittima si chiama Gerardo Nilo, 57 anni. Residente insieme al fratello e alla madre in un appartamento di corso Allamano 60, Nilo è stato trovato morto intorno alle 3,30 del mattino di giovedì 21 novembre, in un pianerottolo della palazzina nella quale abitava. Sul corpo sono stati trovati segni di ferite e contusioni. I carabinieri sono al lavoro per cercare di capire se si sia trattato di un incidente oppure di un omicidio.

Ipotesi omicidio a Torino, la vittima è Gerardo Nilo

Il fatto è accaduto in una palazzina di un quartiere popolare al confine tra Torino e Grugliasco. Gerardo Nilo è stato trovato morto nel pianerottolo del primo piano dell’edificio, mentre lui viveva in un appartamento del secondo piano.

Sul corpo di Nilo sono stati trovati segni di ferite e contusioni, cosa che, almeno per il momento, conduce gli inquirenti verso l’ipotesi di un omicidio.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Il corpo di Gerardo Nilo è stato trovato in corso Allamano 60

Le testimonianze dei residenti di corso Allamano 60

Tuttavia, i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino non escludono alcuna pista, inclusa quella della caduta accidentale. Ma, come detto, i segni trovati sul corpo potrebbero far pensare a un pestaggio e, come riportato dalla Stampa, ci sarebbe già un sospettato.

Per fare chiarezza sull’accaduto, nella palazzina di corso Canonico Giuseppe Allamano sono intervenuti i militari del Ris. Nell’economia dell’indagine sulla morte di Gerardo Nilo saranno fondamentali anche le testimonianze.

Come quella di un vicino di casa, che avrebbe detto di aver sentito un paio di botti provenienti dalle scale intorno alla mezzanotte, ma di non aver sentito urla o altro. Un’altra testimonianza riportata dalla Stampa è quella di un vicino residente in un appartamento del primo piano, che ha detto di non aver sentito nulla e di essere stato svegliato alle 3 dai carabinieri.

Morto in corso Allamano a Torino, si indaga per omicidio

La famiglia Nilo, di origini pugliesi, ha sempre vissuto nell’appartamento al civico 60 di corso Allamano a Torino. Dopo la separazione dalla moglie, Gerardo Nilo era tornato a vivere insieme alla madre e al fratello, anche lui separato.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Torino sono al lavoro per capire se Gerardo Nilo sia stato ucciso, ed eventualmente per quale motivo. Al momento, come detto, i militari che indagano su quanto accaduto in corso Allamano 60 possa essere riconducibile a un incidente.

Anche se i segni trovati sul corpo della vittima farebbero pensare a un pestaggio e poi a una possibile messa in scena.