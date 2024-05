Nonno uccide i nipoti di 9 e 14 anni e si suicida in Spagna: la madre dei due era appena morta in un incidente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Spagna sotto shock per la morte di due bambini di 9 e 14 anni, uccisi dal nonno di 72 anni che si sarebbe poi suicidato. È accaduto nella zona di Granada, l’uomo avrebbe tenuto in ostaggio i nipoti per tutta la notte, quindi il tragico epilogo. La moglie e la figlia del 72enne, mamma dei due minorenni, erano morte poco tempo fa in un incidente stradale.

Nonno uccide i nipoti e si suicida

Il dramma si è consumato a Huetor Tajar, piccolo comune vicino Granada, in Andalusia. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa spagnola Efe, l’uomo, armato, si sarebbe barricato in casa e avrebbe tenuto in ostaggio i nipoti minorenni dal pomeriggio di ieri.

Per tutta la notte una squadra di negoziatori della Guardia Civil ha tentato di convincerlo a liberare i bambini. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 maggio, non ricevendo più risposta le forze dell’ordine sono entrate nell’abitazione, trovando i corpi privi di vita dei tre.

Secondo una prima ricostruzione il 72enne avrebbe ucciso i due nipoti a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita.

Cosa è successo

L’allarme è scattato nella serata di domenica 19 maggio. Secondo quanto riportano i giornali locali, nel pomeriggio ci sarebbe stata una lite tra il 72enne e il padre dei bambini, sembra perché il genero non gli permetteva di vedere i nipoti.

Il nonno si sarebbe quindi barricato in casa minacciando i due nipoti con un’arma da fuoco. Il genero ha quindi lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati la Guardia Civil e la Polizia locale, che hanno bloccato la strada.

Una squadra di negoziatori ha tentato per tutta la notte, senza successo, di convincere l’uomo a desistere e liberare i bambini. Secondo diversi testimoni, nella notte si sarebbero sentiti degli spari provenire dall’abitazione.

Poi lunedì mattina verso le 8, dopo aver perso il contatto con l’uomo e non notando più movimenti, le forze dell’ordine sono entrate trovando i tre morti.

La madre dei bambini morta in un incidente

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la moglie e la figlia del 72enne, mamma dei due bambini uccisi, erano morte in un incidente stradale avvenuto il 19 marzo scorso tra Loja e Huetor Tajar.

Alla guida della vettura uscita di strada c’era proprio il 72enne, a bordo viaggiavano anche i due bambini, rimasti feriti nell’incidente.