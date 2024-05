Scontro tra auto e moto tra Praiano e Positano sulla Statale 163: elisoccorso sul posto e traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Costiera Amalfitana nel pomeriggio di lunedì 20 maggio a causa di un incidente avvenuto sulla strada Statale 163, tra i comuni di Praiano e Positano.

Secondo le prime informazioni sull’accaduto, ad essere stati coinvolti sarebbero due motociclisti stranieri.

Incidente tra Positano e Praiano, moto contro veicolo: interviene l’elisoccorso

Intorno alle 14.30, in località Laurito, si sono scontrate, per cause ancora da chiarire, una moto, che trasportava le due persone straniere, e un veicolo.

La situazione è sembrata fin da subito grave a causa delle lesioni riportate dalle persone coinvolte nel sinistro.

La richiesta di soccorso e l’arrivo dell’eliambulanza

Gli automobilisti che hanno assistito all’incidente hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Per ridurre i tempi di trasporto in ospedale, sul posto è arrivata l’eliambulanza del 118 che ha calato sulla statale amalfitana 163, tramite il verricello, il personale medico, che ha potuto contare sull’aiuto dallo specialista del soccorso alpino.

I feriti sono stati subito stabilizzati e trasferiti per accertamenti all’ospedale di Salerno.

Traffico in tilt

Per via del sinistro, il traffico è andato in tilt.

Da segnalare che per permettere “lo spettacolare e tempestivo intervento di soccorso“, come riporta il quotidiano Il Mattino,, “alcuni veicoli sarebbero stati posti di traverso alla carreggiata per interrompere la marcia e consentire in sicurezza l’intervento dei soccorsi giunti dall’alto con l’elisoccorso del 118”.