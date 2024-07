Terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 4.0, scossa avvertita in tutta Napoli: si teme nuovo sciame sismico

Non smette di tremare la terra ai Campi Flegrei e non solo. Un forte terremoto è stato avvertito fino a Napoli intorno all’ora di pranzo di venerdì 26 luglio. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.0 alle 13.46, con epicentro localizzato al largo del golfo di Pozzuoli. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Il terremoto ai Campi Flegrei

Come comunicato dall’Ingv, il sisma è stato registrato in mare a 4 chilometri di profondità, a una distanza di 2 chilometri dal comune di Bacoli e 5 chilometri da Pozzuoli.

Il terremoto, di particolare intensità e durata, rientra tra gli eventi di carattere bradisismico sempre più frequenti nei Campi Flegrei, ma questa volta è stato sentito fino in centro a Napoli e anche sulle isole di Procida e di Ischia

Le segnalazioni

Centinaia le persone che si sono riversate sui social per testimoniare l’intensità della scossa: da Pozzuoli a Bacoli, da Bagnoli a Pianura, da Soccavo a Fuorigrotta. In questa occasione la scossa è stata segnalata anche nei quartieri di Vomero-Arenella, Materdei all’Arenaccia, fino a Santa Lucia e sul Lungomare Caracciolo.

Tante le persone scese in strada per la paura, ma il terremoto non avrebbe provocato fin qui conseguenze, come confermato in una nota dalla Protezione civile: “In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni “.

In merito al sisma, anche il comune di Pozzuoli ha diramato una nota informativa: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 4.0 ± 0,3 localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle ore locali 13.46, alla profondità di 4.00 km.L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dai cittadini residenti lungo l’area costiera.Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 – Protezione Civile: 081/18894400.”

Gli ultimi eventi sismici

La nuova scossa si è verificata dopo una settimana da un altro terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 3.6, anche in quel caso avvertita fino a Napoli.

Ma nella stessa giornata di venerdì 26 luglio, a distanza di nemmeno un’ora, è stato registrato anche un terremoto a Villalba, in provincia di nella stessa giornata di venerdì 26 luglio,, con una magnitudo di 3.6 e una profondità di 37 chilometri.