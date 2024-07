Questo problema di matematica sta spopolando sui social: "Quanto fa 3×3-3:3+3?". Ecco la soluzione corretta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quanto fa 3×3-3:3+3? Questo problema di matematica è diventato virale su Threads e ha scatenato tantissimi commenti da parte di utenti che propongono la loro soluzione. Per trovarla è necessario rispolverare le nozioni apprese durante gli anni della scuola dell’obbligo, ricordando la regola delle priorità sulle operazioni da eseguire prima di arrivare al risultato. Osservando il problema, all’interno troviamo tutti e quattro gli operatori aritmetici: moltiplicazione, sottrazione, divisione e addizione. Quale sarà l’ordine da rispettare?

Quanto fa 3×3-3:3+3?

Come detto in apertura, su Threads sta spopolando un quiz matematico: quanto fa 3×3-3:3+3? Tanti sono gli utenti che propongono la loro soluzione. La più accreditata è 5, ma è corretto?

Secondo alcuni esperti, il quiz aiuterebbe a fare ginnastica mentale. Il risultato “5” si ottiene procedendo in maniera lineare: prima il prodotto di 3×3, dal quale otteniamo 9. Poi sottraendo 3, ottenendo dunque 6.

Continuando, arriva la divisione: dividiamo il risultato 6 per 3 e otteniamo 2. Infine, sommiamo 2 a 3 ed ecco il 5. Ma è la procedura corretta?

Se rispolveriamo ciò che ci hanno insegnato durante la scuola, ci accorgiamo che non è così.

La soluzione del problema di matematica

La soluzione è nella regola aritmetica: ricordiamo che l’ordine da rispettare è parentesi, elevazione a potenza, divisione, moltiplicazione, addizione, sottrazione.

Nel nostro caso, la divisione 3:3 ci dà come risultato 1. Poi, la moltiplicazione 3×3 ci dà come risultato 9. Ora possiamo procedere in maniera lineare:

9 meno 1 più 3. Quanto fa? Il risultato è 11.

Perché la soluzione è 11

Seguendo la regola aritmetica che abbiamo applicato, non ci siamo imbattuti in parentesi né in elevazioni a potenza, per questo abbiamo ristretto il campo di scelta sulla moltiplicazione e la divisione.

Per farla più semplice, ci basta immaginare che le due operazioni principali siano chiuse tra parentesi. Facendo così, rimettiamo ordine nell’apparente caos di tutti i segni messi insieme dal problema proposto. Figurando il quiz in tal senso, arriviamo alla formula (3×3)-(3:3)+3.

Quindi, semplifichiamo in questo modo: (9)-(1)+3. Semplificando ancora, arriviamo a 8+3. Il risultato, appunto, è 11. Sostanzialmente il quiz proposto è semplice e non richiede grande sforzo. L’importante è ricordare la regola aritmetica delle priorità che ci aiuta sempre, appunto, a semplificare anche le operazioni più complesse e raggruppare le parti in base alle regole.