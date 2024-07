Sbalzato dall'auto sulla A15 a Pontremoli in direzione La Spezia, morto travolto dal suo stesso veicolo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia sulla A15 a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, dove un uomo ha perso il controllo della propria auto ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il veicolo ha poi proseguito la sua corsa e lo ha investito, uccidendolo sul colpo.

Incidente sulla A15: morto un uomo a Pontremoli

Nel tardo pomeriggio del 25 luglio è accaduto un tragico incidente lungo l’autostrada A15 in direzione La Spezia, all’altezza di Pontremoli. Un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto.

Secondo quanto riportato dal sito internet del quotidiano La Nazione, la vittima avrebbe perso il controllo del veicolo che stava guidando e sarebbe stata sbalzata fuori, sulla strada. Non sarebbe stato però l’impatto con il suolo a ucciderlo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara

L’auto ha infatti proseguito la sua corsa a grande velocità e lo avrebbe investito, causandone la morte. Sono ignote le cause dell’incidente, tra le ipotesi anche quella di un malore dello stesso conducente.

I soccorsi dopo l’incidente

Diversi testimoni avrebbero visto l’incidente accadere e hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati immediatamente sul luogo. Ma il conducente era già morto. I sanitari quindi si sono dedicati alla guidatrice di un’altra auto, coinvolta nel sinistro.

Dopo aver perso il controllo infatti, la vettura che ha investito e ucciso il proprio guidatore è andata a sbattere contro un altro mezzo, con alla guida una donna che sarebbe rimasta lievemente ferita.

Soccorsa subito dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, la conducente della seconda vettura non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato soltanto ferite lievi. È stata comunque trasportata all’ospedale Apuane di Massa per accertamenti.

L’ipotesi di un malore all’origine dell’incidente

Al momento non ci sono certezze su quale sia stata la causa dell’incidente che ha causato un morto sulla A15 in direzione La Spezia, all’altezza di Pontremoli. Il conducente ha perso il controllo dell’auto in un punto senza particolari ostacoli o cambiamenti bruschi nella direzione della carreggiata.

Saranno fondamentali le testimonianze degli automobilisti di passaggio per chiarire cosa sia accaduto di preciso. Sono proprio queste voci a far pensare che la vittima possa aver avuto un malore o un colpo di sonno prima dell’incidente.

Al momento questa rimane l’unica ipotesi in campo. Ulteriori indagini e esami sul corpo della vittima chiariranno definitivamente la dinamica dell’incidente.