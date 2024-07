Camion in fiamme sulla FiPiLi verso Firenze, traffico bloccato per l'incendio e lunghe code dopo l'incidente

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Inferno sulla FiPiLi. Martedì 23 luglio un camion ha preso fuoco nel tratto tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, verso Firenze. L’incendio ha di fatto paralizzato il traffico, con code lunghe chilometri a causa dell’incidente.

Il camion divorato dalle fiamme sulla FiPiLi

Secondo quanto ricostruito dalla Nazione, l’incendio sulla FiPiLi (Firenze-Pisa-Livorno) sarebbe scoppiato intorno alle 9:40, poco prima dell’uscita per Scandicci.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

Fonte foto: Tuttocittà.it La situazione del traffico tra Lastra a Signa e Firenze, alle 12:30 di martedì 23 luglio, quasi tre ore dopo l’incidente

Traffico in tilt dopo l’incendio: code lunghissime

Al momento non si conoscerebbero le cause del rogo.

Palese, invece, la conseguenza dell’incidente sul traffico, completamente bloccato: code lunghissime dopo la chiusura del tratto tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa.

L’ira degli automobilisti

Come spiegato invece dal Tirreno, continua a montare l’ira degli automobilisti che da giorni devono fare i conti con il cantiere a Empoli, che già da solo crea lunghe file, oltre a quelle nate dopo gli incidenti stradali.

Tra gli utenti che protestano sui social c’è chi dà qualche info in più, come Alessandro: “Sì è incendiato un mozzo di un assale, la causa la rottura di un cuscinetto. L’azienda sarda è strutturata molto bene con meccanici e soccorso, con più di 1000 rimorchi: un cuscinetto rotto non si può programmare”.

L’azienda in questione è la Nieddu Trasporti, con sedi a Roma e Olbia.