Incidente tra Sangineto e Bonifati tra scooter e auto sulla Statale, 18enne morto nel violento scontro

Grave incidente sulla Statale 18 tra Sangineto e Bonifati, in provincia di Cosenza, con un’auto e uno scooter che si sono scontrati violentemente. L’impatto ha causato la morte di un ragazzo di 18 anni, che viaggiava a bordo del motociclo.

Un ragazzo di 18 anni è rimasto vittima di un grave incidente avvenuto sul tratto della strada Statale 18 tra Sangineto e Bonifati, in provincia di Cosenza, nel pomeriggio del 25 luglio.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, lo scooter avrebbe colpito un’auto che stava viaggiando nella direzione opposta. Il ragazzo sarebbe stato quindi scaraventato dal mezzo finendo sull’asfalto e battendo la testa.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto di strada dove è accaduto l’incidente

Inutili i soccorsi del 118 arrivati sul posto con un’ambulanza. Chiamato in azione anche l’elisoccorso.

Tutti i tentativi di salvare il ragazzo sono però stati inutili. La vittima sarebbe infatti morta sul colpo.

La ricostruzione dell’incidente mortale

Non è chiaro quale sia stata la dinamica che ha portato alla morte del 18enne nell’incidente avvenuto nel pomeriggio del 25 luglio sulla Statale 18. La stampa locale riporta però che auto e scooter stavano viaggiando in direzioni opposte.

Ne consegue che uno dei due mezzi avrebbe dovuto trovarsi almeno parzialmente sulla corsia opposta in un tratto in cui i sorpassi non sono permessi. Indagini ulteriori delle forze dell’ordine chiariranno eventuali responsabilità.

Le persone che al momento dell’impatto si trovavano all’interno dell’auto non sono state segnalate come ferite. Il ragazzo di 18 anni sarebbe quindi l’unica vittima dell’incidente avvenuto tra Sangineto e Bonifati.

I nuovi dati sugli incidenti stradali

L’Istat ha aggiornato proprio il 25 luglio i dati che riguardano gli incidenti stradali in Italia, inserendo le informazioni raccolte durante il corso di tutto il 2023 per quanto riguarda i sinistri nel nostro Paese.

La situazione generale è stabile rispetto al 2022, con un piccolo calo dei morti (3.039, -3,8%), mentre il numero dei feriti e degli incidenti sono aumentati. Gli incidenti registrati in Italia nel 2023, infatti, sono stati oltre 160mila (166.525 con un +0,4%), i feriti invece 224.634 (+0,5% rispetto al 2022).

L’Italia si conferma molto in ritardo sugli standard di sicurezza stradali, con 500 morti in eccesso rispetto alla traiettoria segnata dall’Ue per raggiungere circa 1.500 vittime entro il 2030.