Incidente in Tangenziale a Treviso, motociclista esce di strada e muore sul colpo: traffico in tilt

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nel pomeriggio di venerdì 26 luglio, un uomo di 57 anni di Spinea (Venezia), è morto dopo un terribile incidente avvenuto ad un imbocco della tangenziale mentre era al volante del suo scooter. Il dramma si è verificato a Treviso.

Incidente mortale in tangenziale a Treviso

L’urto in cui è rimasta coinvolta la vittima è stato violento e fatale.

L’incidente si è verificato poco dopo lo scoccare delle 15, all’altezza di Fiera, nello svincolo tra la Treviso Mare, via Borin e via Postumia, in direzione Paese.

La zona in cui è avvenuto l’incidente mortale

L’arrivo dei soccorsi e il traffico in tilt

Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 e gli agenti della polizia locale. Purtroppo non c’è stato niente da fare per la vittima 55enne.

La strada è stata chiusa al traffico e la circolazione deviata. Inevitabilmente la viabilità è andata in tilt: forti le ripercussioni, con lunghissime code.

La ricostruzione dell’incidente

Da una prima sommaria ricostruzione fornita dalle testate locali, lo scooterista avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote su cui stava viaggiando mentre stava cercando di immettersi nel flusso del traffico della tangenziale.

Prima avrebbe urtato il guard rail sul lato destro, poi su quello di sinistra. Sarebbe morto sul colpo a causa dei violenti impatti verificatisi durante la caduta.

Dei rilievi si è occupato il personale della polizia locale, a cui spetta ora il compito di accertare la precisa dinamica e le cause dell’ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca.

La tragedia di Treviso si è consumata a distanza di poche ore dal dramma avvenuto sulla Statale 18 tra Sangineto e Bonifati, in provincia di Cosenza, dove si sono scontrati un’auto e uno scooter. Il ragazzo di 18 anni che viaggiava a bordo del motociclo è morto.