Tromba d'aria nel Salento, devastato un lido a marina di Ugento: feriti 3 bagnanti e danni allo stabilimento

Paura in spiaggia. Venerdì 26 luglio una tromba d’aria si è abbattuta su una località balneare situata a marina di Ugento, provocando gravi danni a uno lido e ferendo 3 persone. Le violente raffiche di vento hanno sorpreso gli ospiti dello stabilimento, causando panico e disagio tra i bagnanti che affollavano la spiaggia in quel momento.

Tromba d’aria a marina di Ugento: 3 feriti

La tranquillità di una giornata serena è stata spezzata da un evento atmosferico del tutto inatteso. Stando a quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, il fenomeno si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 26 luglio nella località balneare di Lido Marini, situata nel basso Salento e appartenente al Comune di Ugento.

Intorno alle ore 13:15, una tromba d’aria ha improvvisamente travolto il lido “Baia degli Dei”, cogliendo di sorpresa i numerosi ospiti che affollavano la struttura.

L’episodio è durato pochi secondi, ma è stato sufficiente a provocare diversi danni allo stabilimento e a ferire tre persone, che per fortuna hanno riportato solo lievi contusioni.

Le immagini del lido devastato

Sui social stanno circolando diverse immagini dello stabilimento balneare colpito dalla tromba d’aria. Come testimoniano gli scatti, il lido è stato completamente messo sotto sopra dalle forti raffiche di vento.

La struttura a subito diversi danni tra ombrelloni e gazebo sradicati, sdraio e lettini spazzati via, e passerelle in legno divelte. Fortunatamente, la situazione è stata gestita in modo tempestivo grazie al servizio di salvataggio collettivo attivo lungo il litorale.

La Capitaneria di Porto di Gallipoli ha reagito prontamente, rilevando il vortice d’aria e avvisando l’Ufficio Marittimo della Guardia Costiera di Torre San Giovanni.

Quest’ultimo ha trasmesso l’allerta via radio VHF alle 30 torrette di avvistamento lungo la costa, che a loro volta hanno informato le strutture balneari, consentendo loro di mettere in atto le necessarie procedure di sicurezza nei confronti della struttura e dei bagnanti.

Tromba d’aria a Punta Marina, vicino Ravenna

Un episodio simile è avvenuto alcune settimane fa vicino a Ravenna. Nella mattina di mercoledì 3 luglio, una tromba d’aria ha colpito il tratto tra Porto Corsini e Punta Marina, con quest’ultima località particolarmente devastata.

Il lido Bagno Federico, recentemente attrezzato per la stagione estiva, è stato gravemente danneggiato dal violento vortice. Il tornado ha provocato gravi danni, tra cui tetti divelti, sedie e lettini distrutti e chiringuiti spazzati via.