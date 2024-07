Patty Pravo in topless a 76 anni, la foto condivisa fa esplodere i social della cantante

Un quasi topless che sorprende. Patty Pravo, che ha compiuto 76 anni lo scorso aprile, si mostra sui social con una maglietta bagnata e senza reggiseno, scatenando un’ondata di reazioni ammirate. Famosa per i suoi look audaci e innovativi, l’icona della musica italiana dimostra ancora una volta che bellezza e sensualità non hanno età.

Patty Pravo e la foto in (quasi) topless

Nicoletta Strambelli, conosciuta al grande pubblico come Patty Pravo, ha sempre sfidato le convenzioni riguardanti il corpo e la bellezza femminile con il suo stile audace e innovativo.

Anche a 76 anni continua a rompere gli schemi e a sfidare i modelli tradizionali di femminilità, dimostrando che la bellezza non conosce confini anagrafici.

La prova più recente di questo spirito rivoluzionario e ribelle arriva dai suoi social: Patty Pravo ha di recente condiviso su Instagram una foto che la ritrae in piscina, mentre indossa camicia bianca e bagnata che rivela il seno, liberato dalla costrizione del reggiseno. ù

Le reazioni sui social

Lo scatto in (quasi) topless condiviso su Instagram da Patty Pravo ha subito generato un’ondata di reazioni, prevalentemente di stima nei confronti della cantante italiana, che si è confermata ancora una volta come un simbolo di emancipazione femminile.

“Regina, spero tu abbia idea di quanto la tua libertà abbia condizionato la mia“, si legge in un commento, mentre un altro elogia “l’eterna bellezza della libertà” e un altro ancora esprime: “Unica e libera sempre!”.

I messaggi di ammirazione sottolineano come Patty Pravo continui a ispirare e a rappresentare un ideale di indipendenza e autenticità, dimostrando che il suo impatto va ben oltre la musica.

La foto di Patty Pravo del 2020

Un’immagine simile Patty Pravo l’aveva condivisa anche nel 2020, quando aveva 72 anni. Anche allora, la cantante sembrava ignorare lo scorrere del tempo, sfidando le convenzioni con un’immagine altrettanto potente. In quell’occasione, l’interprete di “Pensiero Stupendo” si era fatta immortalare con una blusa bianca che, bagnata dalle acque del mare, aderiva al corpo come una seconda pelle, rivelando l’assenza di reggiseno e sfidando ogni stereotipo legato all’età e al concetto di sensualità.