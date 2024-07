Scossa di terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, frana un costone a Bacoli: momenti di terrore per i bagnanti

Panico e terrore. Venerdì 26 luglio, alle 13:46, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita dalla popolazione di Napoli, che si è riversata in strada. L’epicentro dell’ennesimo sciame sismico è nei Campi Flegrei. Tantissima paura a Bacoli, dove dopo il sisma è franato un costone in mare, mettendo a rischio i bagnanti presenti.

La scossa di terremoto nei Campi Flegrei

La scossa di terremoto nei Campi Flegrei è stata avvertita distintamente dagli abitanti di Napoli, comprese le isole di Procida e Ischia.

Molta gente si è riversata in strada: non sono mancate le segnalazioni sui social.

Fonte foto: ANSA Il costone franato a Monte di Procida lo scorso 11 luglio

Frana un costone a Bacoli

Tanta paura nella zona di Marina Grande a Bacoli, dove un costone si è staccato.

A causa della frana, i detriti sono finiti in mare, a poca distanza dai bagnanti.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti: anche perché era già in vigore un’ordinanza di divieto di navigazione.

Al momento non è chiaro se ci sia o meno una correlazione tra la scossa e il crollo del costone.

Terzo cedimento a luglio

Da luglio quello di Bacoli è il terzo cedimento di un costone nella zona marina dei Campi Flegrei dopo quelli in zona Monte di Procida dell’11 e del 17 luglio.

Protezione civile a Bacoli

Il nuovo capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, è atteso a Bacoli per incontrare il sindaco Josi Della Ragione.

Il primo cittadino, ai microfoni di LaPresse, ha spiegato che “il nostro principale problema è rappresentato dai costoni, anche perché, come in questo caso, l’epicentro delle scosse molto spesso è in mare. Abbiamo chiesto un finanziamento di 6 milioni di euro per mettere in sicurezza il costone, attendiamo”.

Chiusa la spiaggia

All’Ansa, invece, Josi Della Ragione ha aggiunto che, insieme alla Capitaneria di porto, è stato deciso di “chiudere il tratto di spiaggia libera per precauzione”.

Quella colpita è stata la spiaggia chiamata “sotto la grotta“, la più piccola delle quattro di Marina Grande.