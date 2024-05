Ragazza morta nell'incidente a Savignano sul Rubicone vicino Forlì-Cesena nel tratto maledetto: auto nel fiume

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale in Romagna. Una ragazza di 25 anni è morta dopo essere finita con l’auto nel fiume a Savignano sul Rubicone, vicino Cesena. Ferita non in modo grave la sua amica che è riuscita ad uscire dal veicolo e mettersi in salvo.

Incidente a Savignano sul Rubicone

L’incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 19 maggio, poco prima delle 20, a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena.

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, mentre viaggiava fra le frazioni di Fiumicino e Capanni la giovane ha perso il controllo della sua auto affrontando una doppia curva.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena

L’utilitaria è andata a sbattere contro il terrapieno, si è ribaltata ed è finita nel greto del fiume Rubicone.

Morta una ragazza di 25 anni, ferita l’amica

Nell’incidente è morta la giovane che era alla guida dell’auto, una 25enne di Villa Verucchio (Rimini). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savignano e Cesena, con i sommozzatori e un elicottero, e i sanitari del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare: era già deceduta quando i vigili del fuoco l’hanno tirata fuori dalla vettura.

Accanto a lei viaggiava un’amica e collega di lavoro, anch’essa 25enne, di San Marino, che è rimasta ferita non in modo grave.

È riuscita a sganciare la cintura di sicurezza e ad uscire dalla vettura, mettendosi in salvo. La ragazza è stata trasportata in stato di shock al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Strada maledetta

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Mauro Pascoli. L’auto è stata tirata fuori dal fiume Rubicone dai vigili del fuoco con l’autogru arrivata da Forlì.

Quel tratto di strada è definito maledetto dai residenti, in quanto una ventina di anni fa due giovani di Savignano sul Rubicone persero la vita in un incidente simile, finendo con l’auto nel fiume.