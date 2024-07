Donald Trump incontra Netanyahu e spaventa il mondo: la frase sulle elezioni in USA e la Terza Guerra Mondiale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Donald Trump, candidato repubblicano alle prossime elezioni Presidenziali in USA, ha ricevuto a Mar a Lago il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sarah. Nel suo discorso, l’ex presidente degli Stati Uniti d’America ha parlato anche del rischio di una Terza Guerra Mondiale.

Cosa ha detto Donald Trump sulla Terza Guerra Mondiale

In occasione dell’incontro con Benjamin Netanyahu e la moglie Sarah a Mar a Lago del 26 luglio, Donald Trump ha detto ai giornalisti: “Se vinciamo, sarà semplice, tutto funzionerà e sarà molto veloce. Se non vinciamo, finiremo per avere grandi guerre in Medio Oriente, forse una Terza Guerra Mondiale“.

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America ha poi aggiunto: “Dopo la Seconda Guerra Mondiale, oggi più che in ogni altro momento siamo vicini a una Terza Guerra Mondiale. Non siamo mai stati così vicini, perché abbiamo persone incompetenti che guidano il nostro Paese”.

Donald Trump e Benjamin Netanyahu, in occasione di un precedente incontro avvenuto nel mese di settembre del 2020.

Lo scambio di battute tra Trump e Netanyahu

Donald Trump ha salutato calorosamente il leader israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sarah sulla soglia della sua residenza di Mar a Lago, con baci e strette di mano. “Facciamoci una bella foto” ha detto. E ancora: “Che onore. Entrate, entrate”.

“Ci sei mancato“, ha commentato Sarah Netanyahu. Il candidato repubblicano alle elezioni USA, forse riferendosi a un precedente incontro mentre lui era alla Casa Bianca, ha poi parlato della “cena più bella che abbia mai fatto”.

Le parole di Trump su Kamala Harris e le elezioni in USA

Nella stessa occasione, Donald Trump ha anche fatto riferimento alle prossime elezioni Presidenziali negli Stati Uniti d’America, che lo vedranno duellare con la candidata democratica Kamala Harris (che ha preso il posto di Joe Biden).

Il candidato repubblicano ha detto: “Non so come un ebreo possa votare” per Kamala Harris. Poi lo stesso Trump ha aggiunto: “Non sono stati molto gentili nei confronti di Israele”.

A proposito della sua relazione con il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu, il tycoon statunitense ha affermato che “nessun presidente ha fatto quello che ho fatto io per Israele”.