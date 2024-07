Pedaggio in autostrada automatico con TargaGo, l'annuncio di Salvini sulla sperimentazione: come funziona

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini ha confermato la sperimentazione di TargaGo, il nuovo sistema automatico per il pagamento del pedaggio in autostrada basato sulla lettura della targa. La fase di test, che non coinvolgerà subito tutte le strade, richiederà però un iter di verifica delle certificazioni tecniche e conformità alle norme comunitarie. Solo dopo la fase di prova, che valuterà l’efficacia del sistema, si deciderà se integrare il nuovo sistema in modo permanente.

Con TargaGO il pedaggio in autostrada si paga in automatico

Il Governo punta forte quindi su TargaGo, strumento del tutto innovativo che ha il potenziale per dare battaglia ai metodi tradizionali di pagamento del pedaggio in autostrada come Telepass, UnipolMove e MooneyGo, oltre che ai pagamenti in contanti e carta.

Il sistema di pagamento automatico si basa esclusivamente sul riconoscimento della targa quando il veicolo attraversa le corsie gialle del casello, eliminando la necessità di fermarsi per pagare.

Fonte foto: iStock

TargaGO potrebbe rivoluzionare il settore dei pagamenti del pedaggio in autostrada

Come funziona il pedaggio automatico con TargaGO

Implementato dal 2015 sull’autostrada A36, Pedemontana, è legato ad un Conto Targa che consente agli automobilisti di registrare la propria targa e associarla a un conto bancario.

Il pedaggio viene addebitato automaticamente a ogni transito e gli utenti possono consultare l’elenco dei pagamenti effettuati attraverso il sito web. Per chi effettua passaggi occasionali, è possibile infine pagare tramite il sito o l’app dedicata.

L’annuncio di Matteo Salvini sulla sperimentazione

Il lancio vero e proprio del sistema di pagamento del pedaggio automatico in autostrada seguirà però un percorso a tappe e non è scontato che al termine dei test e di tutte le verifiche burocratiche sarà effettivamente introdotto.

A chiarirlo è Matteo Salvini, che durante il question time alla Camera ha espresso il suo appoggio alla sperimentazione di TargaGO, pur con un atteggiamento di cautela.

Il sistema mira a “velocizzare i transiti e ridurre le emissioni inquinanti”, ha affermato Salvini, ma “l’autorizzazione è limitata alla fase sperimentale e non consente l’attivazione immediata del servizio”.

Il test preliminare si effettuerà sulla tangenziale di Napoli. Se i risultati saranno favorevoli, si potrà pensare a un’espansione. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha però evidenziato anche la necessità di ottenere le propedeutiche certificazioni tecniche e conformità alle norme comunitarie.

Solo dopo tutte le verifiche del caso, in sintesi, si deciderà in merito all’eventuale integrazione del sistema nel servizio autostradale. Per cui, chi è rimasto deluso per gli aumenti sulle tariffe Telepass dovrà aspettare ancora un po’ per cambiare il proprio modo di viaggiare in autostrada.