Confermato il malore di Fedez, ma il rapper non è ricoverato e non è in gravi condizioni: la nota dello staff

Fedez è stato male, ma non è ricoverato in ospedale. A comunicarlo è stato lo staff del rapper, che ha aggiunto come non sia in gravi condizioni. La registrazione della prima puntata di Da vicino nessuno è normale, programma Rai condotto da Alessandro Cattelan, è comunque saltata per motivi di salute.

Dalla nota della Rai alla versione di Cattelan

Cosa è accaduto negli ultimi giorni? La puntata di Da vicino nessuno è normale sarebbe stata registrata sabato 18 maggio, ma senza Fedez.

Ma, nel tardo pomeriggio, la Rai aveva diffuso un comunicato – concordato con l’ufficio stampa del rapper – in cui aveva ufficializzato l’assenza:

“Come concordato con l’ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2″.

Lo stesso Alessandro Cattelan, in un’intervista concessa al Corriere della Sera e pubblicata dal quotidiano domenica 19 maggio, aveva dichiarato:

“Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo… ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio”. Forse ti può interessare Fedez assente allo show di Cattelan per "motivi di salute": la nota Rai e il messaggio del conduttore Fedez non parteciperà alla prima puntata dello show 'Da vicino nessuno è normale' condotto da Alessandro Cattelan per "motivi di salute": cosa si sa

L’ultima story su Instagram pubblicata da Fedez

Sugli account social di Fedez non ci sono novità.

L’ultima story su Instagram è stata pubblicata intorno alle ore 16 di domenica 19 maggio, per ricordare il dj e vocalist Franchino.

L’indiscrezione sui problemi allo stomaco

Dillinger News, sito che fa capo a Fabrizio Corona, lunedì 20 maggio ha diffuso l’indiscrezione relativa alla salute di Fedez, parlando di “problemi molto gravi allo stomaco” e di un trasporto “d’urgenza in pronto soccorso”:

Lo staff di Fedez, però, ha smentito che l’artista sia in gravi condizioni.

Nessun ricovero

Fedez, comunque, non sarebbe stato ricoverato, secondo quanto riferito dall’Ansa.

L’artista sarebbe effettivamente arrivato in pronto soccorso, ma dopo la visita è rientrato a casa.

Pertanto, le sue condizioni non sarebbero da considerarsi gravi.