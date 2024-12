Bauli ritira una torta dai supermercati dopo una segnalazione sulla possibile presenza di un allergene

Il Ministero della Salute ha reso noto il ritiro, da parte di Bauli, di alcune confezioni della torta ai profiterole, in vendita nei supermercati. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, un fornitore avrebbe segnalato la possibile presenza di tracce di un allergene – arachidi – estraneo alla sua produzione. Per questo, Bauli ha deciso di richiamare le confezioni del lotto, in via precauzionale.

Qual è il lotto richiamato da Bauli

Bauli ha disposto il ritiro di un lotto il 10 dicembre 2024.

Il lotto coinvolto è il numero:

LT452V

Una delle confezioni della torta Bauli ritirata

La data di scadenza delle confezioni (tutte da 820 grammi) del lotto interessato è fissata al 30 aprile 2025.

La nota di Bauli

Attraverso una nota inviata a Virgilio Notizie, Bauli “precisa che il richiamo del prodotto è dovuto alla segnalazione ricevuta, in data 10 dicembre, da un Fornitore che ci ha informato, circa la potenziale presenza di allergene in tracce su alcuni lotti di materia prima”.

E ancora: “In quanto estraneo alla nostra produzione, tale allergene non è dichiarato in etichetta. Pertanto l’azienda ha agito tempestivamente, attuando tutte le procedure previste dalle norme vigenti in un’ottica di massima responsabilità e trasparenza”.

Cosa fare se si è acquistata la torta Bauli richiamata

Se avete acquistato il lotto in questione e siete allergici alle arachidi, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Quali sono i sintomi delle allergie alimentari

Come spiegato dal sito dell’Humanitas, le allergie alimentari sono delle reazioni del sistema immunitario che si verificano dopo aver consumato un determinato cibo.

I sintomi sono:

formicolio o prurito alla bocca;

o prurito alla bocca; orticaria;

prurito o eczema;

o eczema; gonfiore a labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo;

a labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo; difficoltà respiratorie;

dolori addominali;

diarrea, nausea o vomito;

o vertigini;

senso di stordimento.