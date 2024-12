Allerta meteo per vento e neve con il freddo artico che piomba sull'Immacolata: le previsioni

Altro che inverno senza neve. L’Italia si appresta a far registrare imbiancate da Nord a Sud, per via del maltempo causato dal vortice ciclonico alimentato da freddo polare. Non mancherà nemmeno la pioggia, già da sabato 7 dicembre, con le precipitazioni protagonista anche domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Attenzione anche al vento forte, che minaccia il weekend e promette disagi secondo le previsioni meteo.

Allerta meteo venerdì 6 dicembre

Venerdì 6 dicembre, la Protezione civile ha diramato il bollettino con l’allerta meteo gialla in tre regioni, tutte al Sud.

Rischio idraulico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Fonte foto: Protezione Civile L’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile nel bollettino di venerdì 6 dicembre

Rischio temporali

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Basi-E2, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Rischio idrogeologico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Che tempo fa sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre

Dopo giorni di instabilità e pioggia, il fine settimana tra sabato 7 e domenica 8 dicembre sarà caratterizzato da un ritorno prepotente del freddo.

Durante la giornata di sabato, al Nord ci si attende un graduale peggioramento con pioggia e neve sulle Alpi e temperature ovviamente in calo. Al Centro si partirà con il sole, ma si attendono rovesci nel pomeriggio su Toscana, Lazio e Umbria. Al Sud, invece, le precipitazioni dovrebbero riguardare essenzialmente la Calabria.

Nel giorno dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, il Nord Ovest dovrebbe restare all’asciutto, con pioggia e neve soprattutto sul Nord Est. Instabilità al Centro, con neve anche in collina. Maltempo al Sud, ad accezione del Salento.

Pioggia e neve dopo l’Immacolata?

Secondo gli esperti di 3bMeteo, dopo l’Immacolata ci sarà ancora il maltempo protagonista, con vento forte e neve, per via del freddo in calo, ma anche pioggia abbondante.

Le temperature, da lunedì 9 dicembre, saliranno leggermente al Centro Sud. Attenzione ai mari, molto massi o agitati.

Da mercoledì 11 dicembre, invece, la situazione dovrebbe iniziare a migliorare, con il maltempo che dovrebbe spostarsi verso la penisola iberica.