Fedez assente allo show di Cattelan per "motivi di salute": la nota Rai e il messaggio del conduttore

Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento, Fedez non sarà presente alla prima puntata del nuovo show di Alessandro Cattelan, intitolato ‘Da vicino nessuno è normale‘, per “motivi di salute“. Lo ha comunicato la Rai tramite una nota ed è poi arrivato il messaggio del conduttore a fare ulteriore chiarezza.

La nota della Rai sull’assenza di Fedez

Nella nota della Rai si legge: “Come concordato con l’ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2″.

Al momento, non si hanno maggiori informazioni sui problemi di salute del cantante.

Fedez è stato ospite al Salone del Libro di Torino la scorsa domenica 12 maggio.

Il messaggio di Alessandro Cattelan per Fedez

In un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, Alessandro Cattelan ha fatto chiarezza sulla partecipazione di Fedez prima annunciata e poi cancellata.

Il conduttore Rai ha detto: “Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica: volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo. Ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso“.

Cattelan ha poi aggiunto: “Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio“.

L’indiscrezione sulla partecipazione di Fedez cancellata dalla Rai

Nei giorni scorsi era emersa un’indiscrezione secondo la quale la Rai avrebbe deciso di cancellare la partecipazione di Fedez alla prima puntata di ‘Da vicino nessuno è normale’ per il presunto coinvolgimento dell’artista nell’ambito dell’indagine relativa al pestaggio subito da Cristiano Iovino.

Su Instagram, Fedez, confermando la sua partecipazione allo show di Cattelan, aveva polemizzato così: “Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo… Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no?“.