"Fedez in ospedale per problemi gravi allo stomaco": il rapper non sarà ospite di Alessandro Cattelan su Rai 2

Fedez non sarà ospite della prima puntata Da vicino nessuno è normale, programma condotto da Alessandro Cattelan sulla Rai, a causa di “problemi gravi allo stomaco che lo hanno costretto alle cure in ospedale“. È quanto riferisce il sito Dillinger News, la cui indiscrezione conferma l’assenza del rapper nella puntata di lunedì 20 maggio.

Fedez “in ospedale per problemi gravi allo stomaco”

Il sito diretto dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha infatti lanciato l’indiscrezione su quelle che sarebbero le reali motivazioni dietro all’assenza di Fedez dal programma di Cattelan. Il cantante, viene riferito, avrebbe saltato l’appuntamento a causa di “problemi di salute”.

Se inizialmente anche Cattelan e la Rai avevano dato notizia dei problemi del rapper, Dillinger News è entrata più nel dettaglio.

“Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso” si legge, col marito di Chiara Ferragni che al momento non ha smentito l’indiscrezione.

Cattelan e gli auguri a Fedez

Dopo la notizia dell’assenza di Fedez per il debutto del programma su Rai2 lunedì 20 maggio in seguito alla decisione di viale Mazzini di escluderlo per le indagini che lo vedono coinvolto sul caso Iovino, il rapper aveva smentito il forfait e tutti si aspettavano di vederlo nel salotto del nuovo format di Cattelan.

Ma a quanto pare dietro il possibile forfait ci sarebbero ragioni più serie, come lo stesso Cattelan e la Rai avevano svelato.

Il conduttore, dando la notizia dell’assenza del rapper della prima puntata di Da vicino nessuno è normale, aveva inviato un messaggio di auguri a Fedez: “Non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio“.

Come sta Fedez

Dal diretto interessato, però, non è ancora arrivata una conferma né la smentita delle notizie circolate nelle ultime ore. Quel che è certo è che Fedez non si fa vedere sui social da qualche ora.

Il rapper ha pubblicato su Instagram un ricordo del dj Franchino scomparso domenica 19 maggio, ma non si è presentato “dal vivo” sul web. Presenza che invece era stata segnalata nei giorni della registrazione del programma, con Fedez che aveva pubblicato diverse stories mentre si trovava in sala per lavorare al nuovo album.