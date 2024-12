Incidente a Riese Pio X vicino Treviso, auto contro furgone Amazon: morto il conducente, grave il corriere

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia a Riese Pio X, vicino Treviso. Un uomo è morto nell’incidente frontale tra la sua auto e un furgone Amazon. Il corriere sarebbe stato estratto dalle lamiere e trasportato all’ospedale Ca’ Foncello a bordo di un elicottero: sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Indagini in corso per chiarire la dinamica dello schianto.

Cosa sappiamo sull’incidente a Riese Pio X vicino Treviso

La stampa locale riferisce che l’incidente sarebbe avvenuto giovedì 12 dicembre intorno alle ore 11:30 in via Schiavonesca a Riese Pio X, in provincia di Treviso, davanti alla Baita degli Alpini.

Un uomo, al volante di una Toyota Yaris, è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un furgone Amazon.

Il corriere, dal canto suo, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto.

I vigili si stanno occupando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente: ripercussioni sul traffico, bloccato per consentire le operazioni di soccorso e quelle dei rilievi.

Morto Sergio Piva

La vittima dell’incidente, secondo il Gazzettino, è Sergio Piva, residente a Riese Pio X e per anni caporeparto alla Berco.

È morto a qualche centinaio di metri da casa.

Chi è il conducente del furgone Amazon

Anche il conducente del furgone Amazon, un ragazzo di 28 anni, è di Riese Pio X.