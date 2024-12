Mamma investita dal camion a Milano, ha salvato i due figli che erano nel passeggino prima di morire

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rocio Romero Espinoza, la mamma investita mortalmente da un camion a Milano, in viale Renato Serra, ha allontanato da sé il passeggino con i due figli di un anno e mezzo prima di morire. Il gesto della donna ha salvato i due gemelli, finiti sull’asfalto col passeggino girato di lato, ma rimasti feriti fortunatamente in maniera non grave (così come la nonna, mamma della vittima).

Mamma investita da camion a Milano: cosa è successo

La ricostruzione di quanto avvenuto in viale Renato Serra a Milano, nella giornata di mercoledì 11 dicembre, è riportata dal Corriere della Sera.

Rocio Romero Espinoza, non appena ha sentito che la motrice del camion ha agganciato i suoi vestiti, ha allontanato istintivamente il passeggino con i suoi due gemelli di un anno e mezzo. La donna, di 34 anni, è stata trascinata per 5 metri ed è morta sul colpo, davanti agli occhi della madre, Maruja, ferita solo di striscio dal camion. I due figli della vittima sono finiti in terra, col passeggino girato di lato, e sono rimasti feriti in modo non grave.

Fonte foto: ANSA

Un guanto in via Serra, dove Rocio Romero Espinoza, che stava attraversando la strada con i suoi due figli nel passeggino, è morta travolta da un camion.

Chi è il conducente del camion arrestato

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal Corriere della Sera, il ragazzo alla guida del camion che ha investito Rocio Romero Espinoza si sarebbe fermato un attimo, per poi ripartire.

L’autista è stato poi rintracciato fuori città e arrestato. È un italiano di 24 anni, trovato ad Arluno in una cava dove stava andando per lavoro.

L’uomo è risultato negativo all’alcoltest. Il camion, di un peso superiore alle 3 tonnellate e mezzo, è in regola con la normativa sul cosiddetto “angolo cieco”. Il mezzo pesante è stato sottoposto a sequestro.

Il racconto del testimone sulla mamma investita dal camion

A LaPresse, un uomo che avrebbe assistito all’investimento a Milano, ha raccontato che il camion sarebbe passato “col rosso“.

“Un grosso camion l’ha investita mentre stava attraversando, io ho urlato ma lui non si è fermato“. Questo, in sintesi, è il resto del racconto del testimone, che ha riferito che si trovava nei pressi del semaforo quando si è verificato l’incidente.