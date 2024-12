Incidente a Milano, donna morta investita dal camion: portava due bimbi in passeggino, fermato autista in fuga

Ancora sangue sulle strade. Mercoledì 11 dicembre una donna di 34 anni, di origini peruviane, è morta investita da un camion in viale Renato Serra a Milano mentre stava attraversando la strada con i suoi due bambini di un anno, entrambi nel passeggino. L’autista sarebbe stato intercettato dopo la fuga. I due gemellini sarebbero illesi, così come la nonna. I tre sono stati comunque portati in ospedale per accertamenti. L’incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio con viale Scarampo: pare che la vittima stesse attraversando, col verde, sulle strisce pedonali. Il conducente, svoltando a destra, non si sarebbe accorto della presenza della famiglia.

Cosa sappiamo sull’incidente in viale Serra a Milano

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

La prima ricostruzione, riportata dal Giorno, riferisce che sia avvenuto intorno all ore 9:40 tra viale Renato Serra e viale Scarampo.

Viale Renato Serra, all'incrocio con viale Scarampo, a Milano: è lì che è avvenuto l'incidente, con la donna morta investita dal camion mentre attraversava sulle strisce con i due bambini nel passeggino e i nonni dei gemellini

La donna avrebbe attraversato una volta scattato il verde, sulle strisce pedonali, insieme ai bimbi nel passeggino e alla nonna dei piccoli.

L’autista del camion, svoltando a destra, non si sarebbe accorto della presenza della famiglia, centrando in pieno la 34enne.

Autista in fuga fermato fuori dalla città: indagini in corso

L’uomo non si sarebbe fermato per prestare soccorso.

Dopo una caccia durata circa due ore, Il Giorno riferisce che l’autista del camion sarebbe stato rintracciato e fermato fuori da Milano.

La polizia locale, oltre ai rilievi di rito, starebbe passando in rassegna anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Miracolosamente illesi i due bambini della donna

Il personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Come confermato dall’Ansa, i figli della vittima erano su un passeggino doppio al momento dell’incidente, che non è stato miracolosamente toccato dal camion.

I piccoli, insieme alla nonna, sono stati trasportati all’ospedale di Niguarda, in via precauzionale: sono tutti e tre in codice giallo.

Dramma per il padre, marito della donna morta investita da un camion a Milano

Il padre dei bambini, nonché marito della donna morta investita, non era sul luogo dell’incidente.

Adnkronos riferisce che si tratterebbe di un uomo di 36 anni.