Time nomina Donald Trump "persona dell'anno", seconda copertina per il presidente Usa dopo quella del 2016

Il neo eletto presidente degli Usa, Donald Trump, è stato nominato dalla rivista Time come “Persona dell’anno” per la seconda volta, dopo la copertina del 2016. Confermata quindi l’indiscrezione lanciata da Politico diverse ore prima. Il tycoon succede a Taylor Swift, che aveva conquistato la cover nel 2023, dopo quelle concesse a Elon Musk nel 2021 e a Volodymyr Zelensky nel 2022.

Trump “Persona dell’anno” per Time: è la seconda volta

L’anticipazione sulla nomina di Donald Trump come “Persona dell’anno” della rivista Time era stata lanciata dal sito Politico. Per celebrare la presentazione della copertina, il presidente eletto suonerà la campanella di apertura della Borsa di New York nella mattinata di giovedì 12 dicembre.

Lunedì 9 dicembre, nel corso del programma The Today Show della NBC, era stata annunciata la rosa dei candidati per il premio “Persona dell’anno” assegnato dalla rivista Time: oltre a Donald Trump, nella lista figuravano la vicepresidente degli Stati Uniti d’America Kamala Harris (battuta proprio da Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa 2024), Kate Middleton, Elon Musk e Benjamin Netanyahu.

Per la seconda volta, dopo il precedente del 2016, la rivista Time ha scelto Donald Trump come “Persona dell’Anno”. Il tycoon è stato eletto nuovo presidente degli Stati Uniti d’America (anche in questo caso per la seconda volta) alle ultime elezioni presidenziali 2024 negli Usa

Trump “Persona dell’anno”: il precedente nel 2016

Donald Trump era già stato nominato “Persona dell’anno” da Time nel 2016, dopo la sua prima vittoria alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America.

Come viene assegnato il premio e chi l’ha vinto in passato

Il premio “Persona dell’anno” viene assegnato a un personaggio di spicco che ha avuto un impatto significativo sugli eventi nel corso dell’anno.

I vincitori passati

Anno Provincia 1927 Charles Lindbergh 1928 Walter Chrysler 1929 Owen D. Young 1930 Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi 1931 Pierre Laval 1932 Franklin Delano Roosevelt 1933 Hugh Samuel Johnson 1934 Franklin Delano Roosevelt 1935 Hailé Selassié 1936 Wallis Simpson 1937 Chiang Kai-she e Song Meiling 1938 Adolf Hitler 1939 Iosif Stalin 1940 Winston Churchill 1941 Franklin Delano Roosevelt 1942 Iosif Stalin 1943 George Marshall 1944 Dwight D. Eisenhower 1945 Harry S. Truman 1946 James Francis Byrnes 1947 George Marshall 1948 Harry S. Truman 1949 Winston Churchill 1950 Soldati Usa in Corea 1951 Mohammad Mossadeq 1952 Regina Elisabetta II 1953 Konrad Adenauer 1954 John Foster Dulles 1955 Harlow Curtice 1956 Rivoluzionari in Ungheria 1957 Nikita Sergeevic Chruscev 1958 Charles De Gaulle 1959 Dwight D. Eisenhower 1960 Scienziati Usa 1961 John Fitzgerald Kennedy 1962 Papa Giovanni Paolo II 1963 Martin Luther King 1964 Lyndon B. Johnson 1965 William Westmoreland 1966 Baby boomer 1967 Lyndon B. Johnson 1968 Gli astronauti dell’Apollo 8 1969 Ceto medio americano 1970 Willy Brandt 1971 Richard Nixon 1972 Richard Nixon ed Henry Kissinger 1973 John Sirica 1974 Faysal dell’Arabia Saudita 1975 Donne americane 1976 Jimmy Carter 1977 Anwar Sadat 1978 Deng Xiaoping 1979 Ayatollah Ruhollah Khomeini 1980 Ronald Reagan 1981 Lech Walesa 1982 Il computer 1983 Ronald Reagan e Jurij Andropov 1984 Peter Ueberroth 1985 Deng Xiaoping 1986 Corazon Aquino 1987 Michail Gorbacev 1988 Ambientalismo 1989 Michail Gorbacev 1990 George H. W. Bush 1991 Ted Turner 1992 Bill Clinton 1993 I pacificatori rappresentati da Yasser Arafat, F.W. de Klerk, Nelson Mandela e Yitzhak Rabin 1994 Papa Giovanni Paolo II 1995 Newt Gingrich 1996 David Ho 1997 Andy Grove 1998 Bill Clinton e Ken Starr 1999 Jeffrey P. Bezos 2000 George W. Bush 2001 Rudolph Giuliani 2002 I whistleblowers (cioè le gole profonde che danno le soffiate, ndr) 2003 I soldati americani 2004 George W. Bush 2005 I buoni samaritani (rappresentati da Bono Vox, Bill Gates e Melinda Gates) 2006 Gli utenti di Internet 2007 Vladimir Putin 2008 Barack Obama 2009 Ben Bernanke 2010 Mark Zuckerberg 2011 I manifestanti della Primavera araba 2012 Barack Obama 2013 Papa Francesco 2014 Le persone che lottano contro il virus Ebola 2015 Angela Merkel 2016 Donald Trump 2017 Le donne che hanno rotto il silenzio denunciando le molestie sessuali 2018 I guardiani (rappresentati da Jamal Kashoggi, Maria Ressa, Wa Lone, Kyaw Soe Oo e lo staff del The Capital) 2019 Greta Thunberg 2020 Joe Biden e Kamala Harris 2021 Elon Musk 2022 Volodymyr Zelensky (nello stesso anno era stato eletto anche dal Financial Times) e lo spirito dell’Ucraina 2023 Taylor Swift 2024 Donald Trump

Gli altri premi assegnati dalla rivista Time

La rivista Time ha già annunciato la nomina della star dell’NBA Caitlin Clark come “Atleta dell’anno“.

A Elton John, invece, è stato assegnato il riconoscimento di “Icona dell’anno“, mentre Lisa Su di Advanced Micro Devices è stata nominata “CEO dell’anno“.