Auto dei vigili di Roma in doppia fila e contromano blocca il traffico a Monteverde: il video diventa virale

Uno dei problemi di Roma è sicuramente il traffico, dato che in città circolano quasi 1,8 milioni di auto, a cui vanno aggiunti 385 mila tra moto e scooter. Si è stimato che, nel 2023, ogni romano abbia passato addirittura 107 ore in coda. E a peggiorare la situazione ci si mettono anche i vigili, come testimoniato in un video diventato virale sui social, con la loro auto in doppia fila e in contromano che blocca il traffico a Monteverde.

Il video dell’auto dei vigili che blocca il traffico a Roma

Il video, pubblicato su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas è stato girato da una donna.

Si sente infatti una voce femminile descrivere le immagini: “C’è un traffico della madonna, è tutto bloccato, e la macchina dei vigili lì in mezzo alla strada: è incredibile. Incredibile. Guardate la fila. E ancora sta là, contromano pure”.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà La zona di Roma in cui è stato girato il video, nel quartiere Monteverde

I commenti ironici sui social

Inevitabile l’ondata di commenti ironici al video.

“Probabilmente stavano salvando la città prendendo il cornetto ancora caldo al bar” scrive un utente, raggiunto da un altro che invece commenta con un “E che cavolo, neanche colazione in santa pace”.

“Tecnica di psicologia inversa: come far capire ai cittadini il disagio che crea un parcheggio in doppia fila”, il ragionamento di un’altra utente.

C’è poi chi fa notare un certo paradosso: “Invece di fare il video poteva chiamare i vigili… ah no”.

Roma tra le peggiori città al mondo per il traffico

Secondo i dati della 13^ edizione del TomTom Traffic Index, Roma sarebbe al 12° posto tra le città meno vivibili dal punto di vista del traffico (Milano è addirittura al 4°).

Restare fermi nel traffico, però, ha un costo sia ambientale (nel 2023 ogni romano ha rilasciato 920 kg di CO2, 200 rimanendo in coda) sia economico per i conducenti (164 euro bruciati per stare fermi).