Teo Mammucari e il caso a Belve, Massimo Gramellini lo critica e difende Francesca Fagnani

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua a tenere banco il caso di Teo Mammucari e la sua scelta di lasciare lo studio di Belve nel bel mezzo della trasmissione condotta da Francesca Fagnani, la sua intervista mozzata è tra le più commentate sui social. Della vicenda ha parlato anche Massimo Gramellini, che ha criticato Mammucari e difeso Fagnani.

Massimo Gramellini contro Teo Mammucari per il caso Belve

Nel suo caffè sul Corriere della Sera di giovedì 12 dicembre Massimo Gramellini parla del caso di Teo Mammucari a Belve, del ‘vaffa’ lanciato dal conduttore a Francesca Fagnani lasciando lo studio del programma Rai nel bel mezzo della trasmissione.

Secondo il giornalista quanto avvenuto a Belve è “un’istantanea del male del secolo”: l’adultescenza, ovvero l’adolescenza infinita di tanti cosiddetti adulti”.

Fonte foto: IPA Teo Mammucari a Belve di Francesca Fagnani

Come ha spiegato lo stesso Mammucari, è stato lui a proporsi come ospite. Con una richiesta, accettata da Fagnani: che non si parlasse della sua famiglia.

Gramellini critica Mammucari

Il format di Belve, l’impostazione delle interviste di Francesca Fagnani che ha reso molto seguito il programma, è ben noto.

La trasmissione dichiara fin dal titolo, osserva Gramellini, “la volontà di mettere in difficoltà l’ospite con incursioni scomode sul personale”.

Quindi secondo Gramellini, non si capisce perché Teo Mammucari se la sarebbe presa con Fagnani abbandonando l’intervista.

Tra l’altro alle eventuali domande sulla famiglia che Mammucari temeva non si è mai arrivati.

Gramellini difende Francesca Fagnani

Teo Mammucari parlando del caso a Rtl 102.5 ha imputato la sua decisione di lasciare lo studio al cambio di atteggiamento di Francesca Fagnani tra il dietro e il davanti le quinte.

Secondo Gramellini non c’è nulla di strano, dato che si tratta di due contesti diversi.

Il giornalista se la prende invece con Mammucari, che dal tono amichevole dei messaggi con Fagnani avrebbe dedotto che “il tono dell’intervista assomiglierà a quello del messaggino”.

In studio il conduttore “si dichiara sorpreso dalle regole del gioco, smette di giocare e se ne va”.

“Come se in campo un portiere se la prendesse col centravanti che cerca di fargli gol – spiega Gramellini – ricordandogli che prima della partita avevano scherzato insieme”.