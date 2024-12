Lorenzo Jovanotti a Belve, l'annuncio di Francesca Fagnani: quando andrà in onda la puntata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Come annunciato a sorpresa con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram da Francesca Fagnani, per l’ultima puntata della stagione di Belve ci sarà un ospite inaspettato: Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. La puntata con l’intervista al cantante andrà in onda su Rai 2, e salvo cambi al palinsesto sarà l’ultima dell’undicesima edizione del programma.

L’annuncio di Francesca Fagnani

“E poi martedì prossimo arriva lui. Che felicità!”. Con queste poche parole la conduttrice Francesca Fagnani ha annunciato, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, che il cantante Lorenzo Cherubini, conosciuto come Jovanotti, sarà ospite della prossima puntata di Belve.

Il post, accompagnato da una fotografia della conduttrice e dell’ospite nello studio televisivo che ospita il programma che va in onda su Rai 2, ha sorpreso molte persone, che non si aspettavano il cantante in trasmissione.

Fonte foto: ANSA Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, ospiterà Lorenzo Jovanotti per l’ultima puntata della trasmissione

L’intervista a Jovanotti andrà in onda in prima serata martedì 17 dicembre, in quella che, salvo improvvise variazioni di palinsesto, sarà l’ultima puntata dell’undicesima edizione del programma, la settima trasmessa dalla Rai.

Lorenzo Jovanotti ospite a Belve

Jovanotti ha già fatto alcune apparizioni televisive dopo i dieci mesi che lo hanno tenuto fermo in seguito a un incidente in bicicletta a Santo Domingo che gli aveva procurato la rottura di clavicola e femore.

Ora Jovanotti è tornato anche sulla scena musicale con il singolo “Montecristo”, che ha già raggiunto la prima posizione della classifica dei singoli e che anticipa l’uscita del nuovo album (di cui non è stato ancora svelato il titolo), prevista per il 31 gennaio 2025.

Nel corso dell’intervista Jovanotti si racconterà, parlando sicuramente anche del difficile periodo vissuto dopo l’incidente, e dovrà fare i conti con le spesso pungenti e fastidiose domande della conduttrice.

L’ultima puntata di Belve

Jovanotti a parte, al momento non si sa ancora chi saranno gli altri ospiti dell’ultima puntata di Belve, una trasmissione che sta ottenendo sempre più popolarità negli anni (come evidenziato anche dal passaggio dalla seconda alla prima serata).

Un pubblico sempre maggiore si sta appassionando alla trasmissione, sia per lo stile della conduttrice, che non di rado cerca di far uscire i suoi ospiti dalla loro zona di comfort, sia per i personaggi che vengono ospitati, come nel caso dell’intervista a Teo Mammucari, della quale ancora si parla e che ha sicuramente dato un’ulteriore spinta di visibilità al programma.