Fedez offre una canna a Vannacci durante il suo podcast: la reazione del generale e il like di Matteo Salvini

Fedez ha offerto una canna a Roberto Vannacci durante la registrazione del suo nuovo podcast “Pulp”, condotto insieme a Mr Marra. Il generale ed europarlamentare della Lega ha rifiutato seccamente, per poi ispezionare l’oggetto che gli era stato proposto. Alla fine anche Salvini ha messo un like al post promozionale su Instagram.

Fedez e lo spinello offerto a Vannacci

Di personaggi più diversi, in circolazione, non ne esistono. Per questo Fedez ha voluto il generale ai microfoni di Pulp.

La puntata sarà disponibile a partire dalle 14:00 di lunedì 9 dicembre, ma nelle stories di Instagram è già stato anticipato qualche siparietto.

Come, appunto, quello dello spinello. “Che cos’è? Un sigaro?”, ha domandato Vannacci. “No, è una canna! Un blunt con dell’erba“, ha spiegato il padrone di casa. “Nooo”, ha rifiutato il leghista inforcando gli occhiali per studiare l’oggetto.

Vannacci contro il turpiloquio

Durante la registrazione, Vannacci si è scagliato contro il “turpiloquio gratuito”, per il quale prova profondo fastidio: “Mi sembra quasi un vantarsi di molte cose proibite, quasi per farne… un vanto”.

Il rapper Fedez, i cui testi sono impregnati di turpiloqui, ha mantenuto il punto: “È quella la figata, generale”.

Gli ammiccamenti di Fedez a Vannacci

La manovra di avvicinamento di Fedez a Vannacci si era consumata una decina di giorni prima. In collegamento telefonico con Cruciani e Parenzo a “La Zanzara” su Radio24, il rapper aveva elogiato le qualità comunicative del generale, ritenendolo superiore alla segretaria del Pd Elly Schlein: “Comunicativamente parlando, Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein”.

Il diretto interessato aveva condiviso il tutto sulla sua pagina Facebook, condendolo con un commento: “Alla fine, piaccio anche a Fedez. È proprio un mondo al contrario!”.

Il like di Salvini

La foto promozionale della puntata, con Vannacci che fa la decima con le dita e Fedez che sbuffa il fumo dello spinello, pubblicata su Instagram, ha ottenuto in poche ore oltre 210.000 reazioni e quasi 900 commenti.

Fra i like c’è anche quello del leader della Lega Matteo Salvini, che ha portato Vannacci all’Europarlamento di Strasburgo.