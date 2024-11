Fedez preferisce Roberto Vannacci a Elly Schlein, la reazione del generale: "È proprio un mondo al contrario"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Hanno fatto discutere le parole pronunciate da Fedez a La Zanzara su Elly Schlein e Roberto Vannacci. Proprio il generale ha condiviso su Facebook il video dell’intervento del cantante, commentando ironicamente le dichiarazioni di Federico Lucia sul suo conto.

Cosa ha detto Fedez su Elly Schlein e Roberto Vannacci a La Zanzara

Ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, Fedez ha dichiarato di preferire Roberto Vannacci a Elly Schlein (da un punto di vista comunicativo). A innescare le parole del cantante è stata una provocazione di Cruciani, che rivolto proprio a Fedez ha detto: “Tu sei più Vannacciano che Schleiniano secondo me”.

La risposta dell’artista: “Ma sì! La Schlein non attecchisce, oggettivamente chi voterebbe la Schlein? Parlo da comunicatore, non mi interessano le tifoserie e non voglio bandiere. Comunicativamente parlando, Vannacci è 10 spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein“.

Fonte foto: ANSA

Fedez è stato ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo nella trasmissione La Zanzara.

La reazione di Vannacci alle parole di Fedez a La Zanzara

Come detto, Roberto Vannacci ha condiviso il video dell’intervento di Fedez a La Zanzara sulla sua pagina Facebook.

Commentando il filmato con le parole del cantante, il generale ha detto: “Alla fine, piaccio anche a Fedez. È proprio un mondo al contrario!“.

Fedez e “Il mondo al contrario” di Vannacci

La frase sul “mondo al contrario” pronunciata da Roberto Vannacci nel suo commento alle parole di Fedez è un evidente riferimento al titolo del libro scritto dallo stesso generale.

Il 26 agosto del 2023, è poi nato il comitato culturale “Il mondo al contrario”, ispirato al libro scritto da Vannacci.

Il 23 novembre 2024, all’hotel Terme Leopoldo II di Marina di Grosseto, lo stesso Roberto Vannacci ha poi presentato il movimento politico “Il Mondo al contrario”.

Le sue parole pronunciate in quell’occasione: “La seconda assemblea del ‘mondo al contrario’ segna il passaggio da movimento culturale a politico, perché passa dal seguire uno scrittore al seguire un politico. Vogliamo radunare tutti coloro che si riconoscono nel ‘mondo al contrario’ e nelle idee in esso contenute e che continuano a evolversi”.