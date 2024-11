Fedez ridimensiona Elly Schlein a La Zanzara: "Vannacci se la mangia. Grillo meglio di Conte perché è matto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fedez, ai microfoni de La Zanzara, la trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24, ha espresso la sua opinione su diversi personaggi politici, da Elly Schlein a Roberto Vannacci, passando per Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

Cosa ha detto Fedez su Elly Schlein e Vannacci a La Zanzara

Parlando con Fedez, Giuseppe Cruciani ha detto: “Tu sei più Vannacciano che Schleiniano secondo me…”.

La risposta del cantante: “Ma sì… La Schlein non attecchisce, chi voterebbe la Schlein oggettivamente? Io parlo da comunicatore, non mi interessano le tifoserie e non voglio bandiere. Comunicativamente parlando, Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein“.

Fedez è stato ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo nella puntata de La Zanzara di martedì 26 novembre, su Radio 24.

Chi è meglio tra Grillo e Conte secondo Fedez

Nel corso della puntata di martedì 26 novembre, il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani ha anche ricordato la canzone scritta da Fedez per il Movimento 5 Stelle: “Una volta hai fatto l’inno per i 5 Stelle”.

“Non era un inno“, ha precisato Fedez. Che ha poi aggiunto: “Era una canzone per un evento che loro facevano e tutti l’hanno preso come inno. Poi è diventato l’inno, se ne sono appropriati”.

Cruciani ha poi chiesto al cantante: “Tra Conte e Grillo oggi chi preferisci?”

Fedez ha risposto così: “Nessuno dei due. Tra i due Grillo perché è matto, almeno ti fa divertire”.

Il cantante ha poi rivelato: “Io non voto da un ‘botto’, da dopo il Covid non ho più votato. Non mi sento rappresentato da nessuno”.

Chi vorrebbe Fedez come ospite a Pulp Podcast

Giuseppe Cruciani, parlando del nuovo podcast di Fedez, Pulp Podcast, ha chiesto al cantante: “Il tuo ospite ideale chi è? La Meloni? Facciamo un appello…”.

Fedez, però, ha risposto così: “Io vorrei Gasparri. Io e lui abbiamo un pregresso abbastanza importante. Ce ne siamo dette di tutti i colori ed è giunta l’ora di un bel confronto pubblico tra me e lui”.

A quel punto Giuseppe Cruciani ha chiamato in diretta Maurizio Gasparri e tra il senatore e il cantante è andato in scena un siparietto, concluso con l’idea di un futuro incontro tra i due a Pulp Podcast, il nuovo podcast di Fedez e Mr Marra.