Incidente sull'autostrada A10 vicino a Imperia, un morto e diversi intossicati nello scontro in galleria

Grave incidente stradale nella notte sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, c’è stato uno scontro frontale tra un camion e un’auto all’interno di una galleria nei pressi di Imperia. In seguito allo schianto è scoppiato un incendio: morto l’automobilista, altre 14 persone sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale.

Incidente sull’A10 vicino a Imperia

L’incidente è avvenuto attorno alle 20.30 di mercoledì 11 dicembre lungo l’autostrada A10, nel tratto tra Imperia e San Bartolomeo al Mare.

Come riporta Adnkronos, lo scontro, che ha coinvolto un camion e un’auto, si è verificato all’interno della galleria Gorleri, all’altezza del comune di Diano Marina.

Quel tratto è a doppio senso a causa dei cantieri per i lavori di manutenzione del tunnel, come riferisce il Secolo XIX.

Scontro tra camion e auto in galleria, scoppia incendio

Per cause da chiarire all’interno della galleria un’auto si è scontrata frontalmente contro un camion che procedeva nella direzione opposta.

Come riporta Primocanale, in seguito allo schianto la vettura ha preso fuoco, l’incendio ha poi coinvolto anche il mezzo pesante: entrambi i veicoli sono stati distrutti dalle fiamme.

Il rogo ha prodotto una nuvola di fumo che ha invaso la galleria, mandando nel panico numerosi automobilisti rimasti bloccati in coda dopo l’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia stradale e gli addetti di Autofiori.

Un morto e 14 intossicati

Nello schianto è morto il conducente dell’auto, il cui corpo è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco.

Salvo invece l’uomo alla guida del camion, che è riuscito a uscire dall’abitacolo prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme.

È rimasto intossicato, così come altri 13 automobilisti che si trovavano nei pressi dell’incendio in galleria: sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali di Imperia e Sanremo.

Il tratto dell’A10 tra i caselli di San Bartolomeo e Imperia Ovest è stato chiuso per diverse ore in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento dell’incendio.