Incidente a Racalmuto vicino Agrigento, moto si schianta contro un albero: la vittima è Filippo La Bella

Un uomo di 46 anni è morto in un incidente a Racalmuto, comune alle porte di Agrigento in Sicilia. La vittima è Filippo La Bella. L’uomo era a bordo della sua moto Ducati di grossa cilindrata quando per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero a bordo strada.

Incidente a Racalmuto, morto un centauro

La tragedia è avvenuta in via Filippo Villa, nella periferia ovest del paese. La corsa della moto si è conclusa su un marciapiede, di fronte all’ingresso di una palazzina. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno constatato che le condizioni di Filippo La Bella erano gravissime.

Intervenuto l’elisoccorso

L’uomo è stato stabilizzato sul posto. Contestualmente, date le sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato nel campetto da calcio dismesso del paese per un eventuale trasferimento d’urgenza in ospedale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Racalmuto è un comune di circa 7.500 abitanti nell’entroterra siciliano. Si trova in provincia di Agrigento.

La Bella ha raggiunto il campetto in ambulanza. Il percorso del mezzo è stato agevolato da vigili urbani e carabinieri, che hanno deviato il traffico.

Poco dopo l’arrivo dei soccorsi, La Bella è spirato. L’uomo, che svolgeva il mestiere di fisioterapista, lascia la moglie e due figli.

I parenti della vittima hanno raggiunto il campo di calcio, così come una piccola folla di persone che conoscevano il fisioterapista.

Filippo La Bella era piuttosto noto e apprezzato a Racalmuto e nel circondario per via della sua professione e delle sue caratteristiche umane. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria del paese.

Altri casi recenti avvenuti in Sicilia

Due giorni prima, a Palermo, un centauro a bordo di uno scooter era morto dopo essere finito in una voragine apertasi in viale Regione Siciliana, la circonvallazione cittadina. La vittima è il 38enne Samuele Fuschi, che lascia moglie e quattro figli.

Il 6 maggio un centauro di Acireale, nella Sicilia orientale, era alla guida della sua Honda Cbr 600 quando si è schiantato frontalmente prima contro una Hyundai e, successivamente, con una Golf. La vittima è il 31enne Amedeo Russo.