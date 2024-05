Drammatico incidente a Tauru in India, autobus va a fuoco: almeno 8 persone bruciate vive e più di 20 ferite

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Tragico incidente in India. Un autobus in movimento, per causa ancora da accertare, ha preso fuoco vicino a Tauru, nelle prime ore di sabato 18 maggio. Il bilancio è di almeno 8 morti e 20 feriti.

Autobus in fiamme in India

Come riporta l’agenzia Agi, almeno otto persone sono bruciate vive e più di 20 sono rimaste ferite quando un autobus in movimento ha preso fuoco vicino a Tauru, nel distretto di Nuh dell’Haryana (Stato dell’India settentrionale), nelle prime ore di sabato 18 maggio.

A confermare la tragica notizia è la polizia, secondo quanto riportato dall’agenzia Pti.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino sull’autostrada Kundli-Manesar-Palwal (Kmp).

L’autobus stava trasportando circa 60 persone, tutte residenti nel Punjab e Chandigarh e di ritorno da Mathura-Vrindavan.

Passeggeri di ritorno da un pellegrinaggio

La gente del posto si è accorta dell’incendio, si è messa a rincorrere il mezzo invitando l’autista a fermarsi. Poi hanno anche informato la polizia e i vigili del fuoco.

Come riporta la stampa locale, la maggior parte dei passeggeri era in pellegrinaggio religioso.

Le testimonianze dei sopravvissuti

Una testimone oculare, una donna anziana che si trovava sull’autobus, ha raccontato a India Today TV di essere saltata fuori dal veicolo e di essersi così salvata dopo essersi accorta delle fiamme che stavano divorando il mezzo.

Ha inoltre dichiarato che un uomo in bicicletta ha notato l’autobus in fiamme e ha superato il veicolo per avvisare l’autista.

“Ho sentito un rumore provenire da sotto l’autobus. Ho pensato che il veicolo stesse viaggiando su una struttura sopraelevata sulla strada e quindi non ci ho fatto caso”.

Tuttavia, ha aggiunto l’anziana, “in seguito si è sentito anche un odore. Un motociclista che si trovava dietro l’autobus per diversi chilometri ha sorpassato il mezzo e si è avvicinato al conducente dicendogli che l’autobus aveva preso fuoco. Io ero seduta su uno dei sedili anteriori e mi sono buttata fuori”, ha raccontato alla tv indiana.

La donna ha raccontato che molti passeggeri erano suoi parenti e che venivano da Hoshiarpur, nel Punjab. Anche l’anziana è del Punjab, ma di Ludhiana. Ha spiegato a India Today TV che erano andati in pellegrinaggio per 7-8 giorni e stavano tornando a casa.