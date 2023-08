Incidente tra auto e moto a Vigano San Martino vicino Bergamo, grave una 27enne: interviene l'elisoccorso

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un brutto incidente si è verificato a Vigano San Martino, in provincia di Bergamo. Una moto si è scontrata con un’auto intorno alle 17:30 di mercoledì 23 agosto. La conducente della dueruote, una ragazza di 27 anni, sarebbe in gravi condizioni. Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Auto contro moto a Vigano San Martino, grave una 27enne

Come riporta l’edizione di Bergamo del ‘Corriere della sera’, nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto a Vigan San Martino (Bergamo) è avvenuto uno scontro tra un’auto e una moto.

Luogo dell’incidente è via Nazionale, all’altezza del supermercato Eurospin sulla statale 42. Secondo una prima ricostruzione l’auto stava provenendo da sud e, nella manovra di svolta per accedere al parcheggio del discount, avrebbe impattato contro la moto che proveniva dalla direzione opposta.

Incidente tra auto e moto a Vigano San Martino, Bergamo: grave centaura di 27 anni

Nell’impatto, la ragazza di 27 anni è stata sbalzata dalla sella della sua moto.

Come ricostruisce ‘Corriere della sera’, l’allarme è scattato alle 17:45.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore Balneario e l’elisoccorso arrivato da Sondrio.

La 27enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. Non sono note le condizioni del conducente dell’auto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Clusone per tutti gli accertamenti del caso e per interdire temporaneamente il traffico sul tratto di strada interessato, per favore i rilievi e le operazioni di soccorso.

La tragedia a Garlate

Solamente il 20 agosto a Lecco, più precisamente a Garlate, un uomo di 48 anni ha perso la vita.

La vittima, Matteo Donchi, si trovava in sella alla sua moto e stava percorrendo via Filippetta quando si è scontrata con una Bmw che in quel momento stava effettuando una svolta.

Dopo l’impatto con l’autovettura, un altro automobilista stava giungendo dalla stessa direzione della Bmw e ha colpito Donchi prima di finire contro un muro nel disperato tentativo di evitare lo scontro.

La carambola è costata la vita al 48enne, morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Per il centauro non c’era più nulla da fare.